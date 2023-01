Po entuzjastycznie przyjętym koncercie piosenek Janis Joplin w wykonaniu Natalii Sikory i śpiewanych przez nią piosenkach Edith Piaf w spektaklu „Piękny nieczuły” Jeana Coteau można być prawie pewnym, że kto jak kto, ale właśnie ta artystka poradzi sobie z legendarnymi piosenkami legendarnej Demarczyk. A wykona większość tych najsłynniejszych: „Karuzelę z Madonnami”, „Skrzypka Hercowicza”, „Czerwonym blaskiem otoczona”, „Cygankę”, „Rebekę” czy „Tomaszów”.

Mat. Partnera

Sprawdzić to będzie można 10, 11 i 12 stycznia (wtorek, środa, czwartek) w warszawskim Teatrze Polonia (Marszałkowska 56), a bilety jeszcze są dostępne w kasach teatru oraz internetowo: https://teatrpolonia.pl/event-data/4354/czarne-anioly-wyprowadze-z-rzeczy-cienie

Sama artystka tak zachęca do swojego koncertu: „Ten materiał przemówi do nas na nowo: pięknymi melodiami, rytmami i tym wszystkim, czego tak skrycie pragniemy, gdy niechcący nastaje cisza w naszych przebodźcowanych umysłach. Wciąż aktualne i żywe poezje staną się dla nas na nowo obrazami świata (…), który wciąż możemy uratować tylko my - Ludzie".

Kierownictwo muzyczne objął Hadrian Tabęcki - kompozytor muzyki filmowej i teatralnej. Natalia Sikora wystąpi z zespołem Tango Attack w składzie: Grzegorz Bożewicz – bandoneon, Mario Jeka – klarnety, duduk, Piotr Malicki – gitary, oud i Hadrian Filip Tabęcki – instrumenty klawiszowe, cajon.

Mat. Partnera

Materiał Promocyjny