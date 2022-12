"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia



Zespół zagra 19 czerwca 2023 roku w TAURON Arenie Kraków. To z całą pewnością będzie najbardziej wybuchowe wydarzenie 2023 roku w Polsce! Bilety do sprzedaży ogólnej na biletserwis.pl trafią 7 grudnia. Przedsprzedaż dla fanklubu oraz użytkowników platformy Bilet Serwis rozpocznie się dzień wcześniej.

Łódzki występ w czerwcu tego roku nie mógł być ostatnim koncertem KISS w Polsce! Po takim niesamowitym show, jaki zespół dał w Atlas Arenie, musiała nastąpić powtórka! Tego oczekiwali nie tylko najzagorzalsi fani, ale cała muzyczna Polska. I teraz już wiadomo, że KISS znowu przyjedzie do Polski. Tym razem wstrząsną TAURON Areną Kraków.

Zespół KISS niemal od półwiecza znany jest ze swoich charakterystycznych i niesamowitych występów. Band od dziesięcioleci udowadnia, że daje najbardziej kultowe i rock'n'rollowe koncerty na żywo. Z tego między innymi powodu Rock and Roll Hall of Fame – muzeum rock and rolla honorujące artystów rockowych i inne osoby, które wniosły zasadniczy wkład w rozwój muzyki – zaliczyło KISS do najważniejszych wykonawców w historii. Ale grupa należy do jednych z najbardziej wpływowych zespołów rockowych na świecie. KISS wydali 44 albumy, które sprzedali w ponad 100 milionach egzemplarzach. Są laureatami licznych nagród i najwyższych miejsc na liście Billboard. W 2015 roku zespół otrzymał prestiżową nagrodę Amerykańskiego Stowarzyszenia Kompozytorów ASCAP. Grupa występowała na całym świecie, do tego była zapraszana na tak spektakularne wydarzenia jak Super Bowl w 1999 roku, ceremonię zamknięcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku czy koncert Rockin' The Corps dla żołnierzy powracających w 2005 roku z wojny w Iraku. Członkowie zespołu pojawiali się w wielkich kampaniach reklamowych Google Play czy Hello Kitty, a także gościnnie w finale amerykańskiej edycji Idola. KISS to nie tylko zespół, to prawdziwa instytucja. W Stanach Zjednoczonych zna ich absolutnie każdy. O utrzymanie tego zainteresowania zabiega przede wszystkim współzałożyciel bandu Gene Simmons, który wyraża liczne opinie na różne tematy i występuje w reality show.

Koncerty KISS są gigantycznymi widowiskami teatralno-cyrkowymi. To swego rodzaju performance z użyciem wysięgników hydraulicznych wynoszących muzyków wysoko ponad widownię. Gene Simmons zieje ogniem i krwawi z ust, a z gitary Tommy'ego Thayera wydobywają się dym i ogień. Temu spektaklowi grozy i kiczu towarzyszą setki wybuchających w rytm muzyki petard i sztucznych ogni. Pod koniec każdego koncertu, w kulminacyjnym momencie wykonywania utworu „Rock and Roll All Nite" wyrzucane są wysoko w powietrze ponad dwie tony papierowego konfetti wprowadzając tym samym niepowtarzalny klimat zabawy karnawałowej. Paul Stanley kończy koncert rytualnym niszczeniem swojej gitary, której części przekazuje publiczności na pamiątkę.

- Sam koncert obok muzyki łączy w sobie liczne elementy różnych sztuk scenicznych. To z całą pewnością niezwykłe widowisko, które naprawdę warto zobaczyć, nawet jeśli na co dzień nie słucha się muzyki KISS. Drugiego tak zaskakującego koncertu trudno szukać. Zjazd na tyrolce Paula Stanleya ponad głowami publiczności czy wybuchająca gitara to tylko część z bardzo bogatego repertuaru atrakcji zespołu. To koncertowa bomba pirotechniczna. Bardzo się cieszymy, że band postanowił jednak wrócić do Polski. Gwarantuję wszystkim: nudy nie będzie! – mówi Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert KISS w TAURON Arenie Kraków.

W dziedzictwie KISS wzrastają kolejne pokolenia. Kochają ich miliony, bez względu na wiek, rasę czy wyznanie. Ci najzagorzalsi fani zrzeszeni są w KISS Army i mają wobec swoich idoli niemal nabożny stosunek. A zespół odwdzięcza im się organizując rejsy, w których mogą brać udział wyłącznie osoby z fanklubu. Dla fanów skupionych w KISS Army zespół zawsze przygotowuje przedsprzedaż biletów na koncerty. Tak będzie i tym razem w Polsce.

KISS wystąpi 19 czerwca 2023 roku w TAURON Arenie Kraków w ramach trasy END OF THE ROAD. Fani skupieni w KISS Army bilety kupią już 6 grudnia przy pomocy linku, jaki otrzymają na swoje skrzynki mailowe. Jednocześnie rozpocznie się także przedsprzedaż na www.biletserwis.pl. Dostęp do niej będą mieli użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera. Można to jeszcze zrobić do północy, 5 grudnia.

Sprzedaż ogólna rozpocznie się 7 grudnia o godzinie 10:00, również za pośrednictwem platformy www.biletserwis.pl.

