"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia



Reklama

Założyciel duetu 2Cellos, znany obecnie jako HAUSER, ogłasza swoją długo wyczekiwaną, pierwszą w historii, światową solową trasę koncertową REBEL WITH CELLO.



REBEL WITH CELLO, a właściwie bad boy klasyki to muzyczne objawienie kilku lat. Nie bez powodu mówi się o nim: wizjoner, łamiący wszelkie utarte zasady muzyczne. Jego wirtuozowski i uduchowiony styl gry został doceniony w najbardziej prestiżowych krajowych i międzynarodowych konkursach instrumentalnych. Kiedy postanowił stworzyć zupełnie nową jakość dla klasyki i ze swoją wiolonczelą wyszedł poza sztywne ramy filharmonii, osiągnął niebywały sukces. Jest klasycznie wykształconym muzykiem i przyszłość wiązał z muzyką poważną... do czasu. Podobnie jak Luca Sulić, z którym później założył zespół 2Cellos, doszedł do wniosku, że pragnie poczuć atmosferę wielkiej sceny, niekoniecznie tej klasycznej. Tak zrodził się pomysł na zaaranżowanie przeboju Michaela Jacksona „Smooth Criminal". Swoją wersję Stjepan Hauser i Luca Sulić wrzucili do sieci i... stali się sensacją w internecie. Potem były kolejne rewelacyjne i energetyczne przeróbki przebojów Nirvany, Muse, AC/DC. Młodymi wiolonczelistami zachwycił się sam sir Elton John, który zabrał duet w roli supportu na swoją światową trasę w 2012 roku. Tak pierwszy raz muzycy trafili do Polski, gdzie grali przed Brytyjczykiem w Atlas Arenie w Łodzi. W listopadzie 2017 roku wrócili, mając już pozycję światowych gwiazd, nic więc dziwnego, że bilety na warszawski występ wyprzedały się kilka miesięcy wcześniej. Niespełna pół roku później duet 2Cellos wystąpił w Krakowie i na Pomorzu, a w maju tego roku - w wypełnionej po brzegi Atlas Arenie w Łodzi. Swoją dynamiczną grą wiolonczeliści podbili serca publiczności na całym świecie. Dominujący, ale też uwodzicielski i całkowicie zwariowany, energetyczny i romantyczny – taką rolę dla siebie przyjął w 2Cellos Stjepan Hauser. Rozpoczęcie kariery solowej było zatem tylko kwestią czasu.

Teraz jako HAUSER ma ugruntowaną pozycję jednego z najważniejszych instrumentalistów XXI wieku. Jego styl gry trudno jednoznacznie określić. To unikalne połączenie wysublimowanych dźwięków wiolonczeli, mającej w sobie piękno i elegancję z prawdziwą rockową muskulaturą i heavy metalową energią. HAUSER Posiada ogromną bazę repertuarową, którą ciągle poszerza. Od Szostakowicza i Czajkowskiego przez Morricone i Zimmera po Lady Gagę i Rolling Stones. To bogate zaplecze powoduje, że HAUSER stanowi ciekawe studium kontrastów; równie dobrze czuje się w muzyce klasycznej, jak i w muzyce pop. Posiada też niezwykłą i niemal encyklopedyczną wiedzę na temat tej dziedziny sztuki.

W ramach koncertów z 2Cellos, HAUSER grał na całym świecie - od Royal Albert Hall i opery w Sydney po nowojorski Madison Square Garden, sprzedając ponad milion biletów na swoje występy na żywo. W sezonie świątecznym 2021 miał zaszczyt występować przed papieżem Franciszkiem, ale grał także dla kilku amerykańskich prezydentów, księcia Karola i królowej Elżbiety II. Co ciekawe, mówi się również, że największym talentem HAUSERA jest jego wyjątkowa umiejętność komunikowania kontrastujących stylów i tematów emocjonalnych. Esencja miłości, romantyzmu i zmysłowości, a nawet rockowego, tanecznego stylu - wszystko to przechodzi przez wiolonczelę HAUSERA, którą chwilami traktuje niczym... ciało kobiety. Wrodzona, muzyczna elastyczność doprowadziła go do współpracy z wieloma legendami muzyki, m.in. z Andreą Bocellim, Red Hot Chili Peppers, Georgem Michaelem czy Stevenem Tylerem z Aerosmith.

Reklama

Dynamiczna i elektryczna gra spowodowała, że HAUSER szturmem podbija świat. Karierę wiolonczelisty śledzi blisko 15 milionów fanów na Facebooku, Instagramie i Youtube, ale jego sukces wykracza daleko poza obserwujące go osoby w mediach społecznościowych, bo rzesza fanów wciąż rośnie. Jest prawdziwym muzycznym fenomenem i zwierzęciem scenicznym: z jednej strony sprawnym wirtuozem, a z drugiej - emanuje czystym magnetyzmem. Nie można mu odmówić umiejętności jednoczenia pokoleń melomanów.

- Po swojej ostatniej wyprzedanej trasie koncertowej z projektem 2Cellos, charyzmatyczny HAUSER będzie występował jako supergwiazda wiolonczeli także w Polsce. Swoim oddanym fanom pokaże charakterystyczną energię połączoną z uwodzicielskim stylem. Jestem pewien, że koncerty w ramach światowej, solowej trasy przyniosą mu jeszcze większą sławę. W koncertach zabrzmią wszelkie odcienie muzyki, od dynamicznego rocka przez nowe wersje retro utworów po nowoczesne przeróbki tanecznych hitów z nowego solowego albumu pt. „The Player". Zapraszam w przyszłym roku na koncerty HAUSERA do Krakowa i Gdańska – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncerty Hausera w Polsce.

REBEL WITH CELLO – to nazwa światowej trasy, w ramach której HAUSER odwiedzi także Polskę. Koncerty odbędą się 3 listopada 2023 roku w TAURON Arenie Kraków i 5 listopada 2023 roku w ERGO ARENIE na pograniczu Gdańska i Sopotu. Bilety do regularnej sprzedaży trafią 30 września, a dwa dni wcześniej – 28 września w przedsprzedaży - kupić je będą mogli zarejestrowani użytkownicy platformy Bilet Serwis (jeśli więc ktoś chce mieć taką możliwość powinien jak najszybciej zarejestrować się na tej platformie biletowej).

Sprzedaż prowadzona będzie wyłącznie na www.biletserwis.pl. Koncerty HAUSERA w Polsce zorganizuje agencja Prestige MJM.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia