„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym 21. Biegu po Nowe Życie

Reklama

Zrobimy to po raz 21.ktoś może zapytać, czy warto cały czas poruszać ten sam temat, a ja odpowiem: warto i trzeba!. Dlaczego? Bo pomimo wzrostu świadomości społecznej w zakresie transplantacji, co jest także skutkiem działań Biegu po Nowe Życie, nie możemy zapominać, że w Polsce na przeszczepienie wciąż czeka blisko 1800 osób. Osób chorych, dla których jest to szansa na odzyskanie zdrowia – mówi Przemysław Saleta – ambasador i współtwórca wydarzenia. I takie zdrowe oraz dochodzące do zdrowia, a już aktywne i pełne życia osoby zobaczymy na trasie marszu nordic walking w samo południe 10 września. Osoby po przeszczepieniu czyli te dla których i z którymi od 12 lat rozwijamy wydarzenie – dodaje Arkadiusz Pilarz – dyrektor Biegu po Nowe Życie.

Oczywiście w marszu, który w Warszawie odbędzie się po raz 9., nie będą sami - pomaszerują wspólnie ze znanymi osobami ze świata filmu, teatru, estrady i sportu oraz autorytetami polskiej medycyny transplantacyjnej – lekarzami i koordynatorami transplantacyjnymi. W sztafetach wystartują także przedstawiciele mediów oraz instytucji wspierających nasze działania – podkreśla Pilarz.

21. Bieg po Nowe Życie zgromadzi ponad 80 osób po przeszczepieniu. 80 osób czyli 80 poruszających i wzruszających historii życia, walki z chorobą i dochodzenia do zdrowia dzięki transplantacji. Historii takich jak ta Marka Wlazia. W nocy z 30 na 31 sierpnia 2018 roku dwa zespoły znakomitych polskich transplantologów przeszczepiły Markowi najpierw serce, a potem wątrobę. To był pierwszy taki zabieg w Polsce. - Czy się bałem? Nie miałem nic do stracenia, to była dla mnie jedyna szansa na życie. Leżałem od miesięcy w szpitalu, przejście 100 metrów było dla mnie wyzwaniem – mówi. Jednoczesny przeszczep serca i wątroby przeprowadzili kardiochirurdzy z Instytutu Kardiologii w Warszawie: prof. Mariusz Kuśmierczyk, dr Jerzy Lichomski i dr Mateusz Kuć oraz prof. Krzysztof Zieniewicz i dr hab. Krzysztof Dudek z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Marek Wlaź i prof. Mariusz Kuśmierczyk znowu spotkają się nie po raz pierwszy na trasie Biegu po Nowe Życie.

21. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się 10 września o 12:00 na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Reklama

„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym 21. Biegu po Nowe Życie