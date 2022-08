"„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym trasy kolędowej „Zbigniew Preisner i Przyjaciele. Stare i nowe kolędy"

Organizatorem trasy kolędowej jest agencja Prestige MJM. Bilety do sprzedaży trafią 31 sierpnia o godzinie 10:00.

Zbigniew Preisner jest polskim kompozytorem, tworzącym głównie muzykę filmową. Znany jest ze współpracy z największymi reżyserami, m.in. Krzysztofem Kieślowskim i Agnieszką Holland. Utwory z takich produkcji jak „Trzy kolory. Niebieski", „Podwójne życie Weroniki" czy „Oliver Oliver" przyniosły mu sławę i ogromną popularność. Za każdym razem kompozycje Preisnera dodają filmom specjalnej metafizyki. W sumie jest autorem muzyki do ponad 70 filmów, przedstawień teatralnych i produkcji telewizyjnych, wyreżyserowanych przez uznanych twórców na całym świecie. Napisał także utwory na fortepian wydane na kilku autorskich płytach. Przez wiele lat Zbigniew Preisner związany był z legendarną Piwnicą pod Baranami w Krakowie i tworzył muzykę dla jej artystów.

Odrębnym zbiorem twórczości kompozytora są kolędy – niezwykle refleksyjne, melancholijne, dotyczące problemów współczesnego świata, przez co skłaniające do zastanowienia się nad otaczającą nas rzeczywistością. Sam Zbigniew Preisner przyznaje, że świąteczne utwory opowiadają właściwie historię jego życia i Polski. - Jak było wesoło w naszym kraju, „Piwnicy" i moim życiu, to te kolędy były w miarę wesołe. Ale gdy władza przykręcała śrubę i działy się dramatyczne chwile, jak np. stan wojenny, to te kolędy szły za moim nastrojem, bo wtedy taki był nastrój całego społeczeństwa. Wydaje mi się, że zainteresowanie tymi kolędami wynika właśnie stąd. Wcale nie opowiadają o choince, zabawie, aniołkach i Trzech Królach, tylko poruszają tematy, nad którymi tak naprawdę każdy z nas w wigilię się zastanawia: co minęło i jakie jest nasze obecne życie. Można powiedzieć, że opisałem w kolędach swoje wigilie. One tak właśnie wyglądają: raz są radosne, a innym razem smutne. Cieszę się, że te kolędy żyją po tylu latach i ponownie możemy je przedstawić – mówi Zbigniew Preisner.

Pierwszy album z kolędami skomponowanymi przez Preisnera wydany został 22 lata temu. W 2015 roku kompozytor dodał do albumu siedem kolejnych, nowych kolęd. Wydawnictwu nadano tytuł: „Nowe i stare kolędy. W poszukiwaniu dróg" z tekstami Ewy Lipskiej i Jana Nowickiego. Wybrany repertuar zostanie zaprezentowany podczas sześciu niezwykłych wieczorów kolęd w styczniu 2023 roku. Z całą pewnością nie zabraknie w niej tej najpiękniejszej - „Kolędy dla nieobecnych" ze słowami Szymona Muchy, która zawsze pozostawia ogromne wrażenie na słuchaczach.

Podobnie jak w 2019 i 2020 roku w koncertach kolędowych wezmą udział: Zbigniew Preisner, Beata Rybotycka, Maciej Balcar, Edyta Krzemień, Joanna Pocica oraz Jan Karpiel-Bułecka z zespołem. Solistom towarzyszyć będzie zespół złożony z najlepszych polskich muzyków.

- Choć okres świąteczny to odległa perspektywa, już dzisiaj zachęcam do wybrania się na koncerty kolęd Zbigniewa Preisnera i jego artystów. Kompozycje, którym towarzyszy mądra i głęboka warstwa tekstowa, a także sposób ich wykonania, niosą potężny ładunek emocji powodujący ogromne wzruszenie. Z pewnością będzie tak również i tym razem w pięknych salach koncertowych od Bielska-Białej począwszy poprzez Warszawę, a na Gdańsku skończywszy – mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która organizuje wieczory kolęd.

Koncerty „Zbigniew Preisner i Przyjaciele. Stare i nowe kolędy" odbędą się na początku 2023 roku w sześciu absolutnie fantastycznych miejscach:

5 stycznia – Cavatina Hall w Bielsku-Białej

6 stycznia – Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie

7 stycznia – Centrum Kongresowe ICE Kraków

8 stycznia – Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu

9 stycznia – Sala Ziemi w Poznaniu 10 stycznia – Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku

Bilety na wszystkie koncerty kupić będzie można od 31 sierpnia od godziny 10:00 na stronie biletserwis.pl. Organizatorem wieczorów kolęd będzie agencja Prestige MJM.

