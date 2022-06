Jakub Józef Orliński w duecie z pianistą Michałem Bielem stali się ambasadorami polskiej muzyki na świecie. Ich wspólny album "Farewells" przedstawia muzyczną panoramę polskiej liryki wokalnej, która obejmuje sto pięćdziesiąt - często burzliwych lat naszej historii. „Pożegnania” to przegląd pieśni od Stanisława Moniuszki, poprzez lirykę Mieczysława Karłowicza i Karola Szymanowskiego, po współczesną twórczość Tadeusza Bairda, Henryka Czyża i Pawła Łukaszewskiego.

Tytuł, zaczerpnięty z tryptyku pieśni napisanych w 1948 roku przez Henryka Czyża, oddaje nostalgiczną atmosferę albumu. To sentymentalna, muzyczna podróż do tekstów najwybitniejszych twórców polskiej poezji, m.in. Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Jana Czeczota, Adama Asnyka, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Ich wiersze opisują ludzkie emocje, życie wpisane w cykl natury, pejzaże i tradycje.

Zarówno Orliński, jak i Biel są absolwentami Akademii Operowej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie oraz nowojorskiej Juilliard School i to tam powstały zalążki albumu.

- Po nagraniu trzech albumów w większości nieznanej muzyki barokowej poczułem, że nadszedł czas, aby nagrać coś innego... Michał i ja zaczęliśmy zgłębiać polski repertuar pieśniowy będąc w Juilliard School. Jednego dnia zasugerował, żebym spróbował wykonać kilka pieśni Szymanowskiego. Pomysł we mnie dojrzewał i w pewnym momencie opracowaliśmy duży wybór polskiej liryki wokalnej… Podróż do tego albumu nie była łatwa i oczywista. Muszę powiedzieć, że jako kontratenor nigdy nie myślałem, że będę występował z recitalami z towarzyszeniem fortepianu, w przeciwieństwie do koncertów operowych czy barokowych – ale się myliłem. Wierzę, że muzyka buduje mosty i jestem pewien, że te piosenki wejdą pod skórę słuchacza. Przy takim albumie, gdzie jest naprawdę bardzo dużo pieśni, ważne jest, żeby każda miała swoją aurę, atmosferę i magię. Wykreować coś takiego w 26 utworach jest dużym wyzwaniem. - mówi Jakub Józef Orliński.

Michał Biel dodaje: - Jego głos w niesamowity sposób pasuje do tego repertuaru ("Pieśni kurpiowskich" Szymanowskiego). Głos Jakuba i jego doświadczenia z muzyką barokową, która dawała śpiewakom szerokie pole do improwizacji, podobnie jak w polskiej muzyce ludowej, zainspirowały mnie do podszeptu takiego doboru pieśni.

Nagranie zostało zrealizowane w technologii Dolby Atmos w nowoczesnej sali koncertowej Nowa Miodowa w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie. Mateusz Banasiuk, realizator nagrania, mówi: - Cały ten projekt to jest takie jedno wielkie WOW! Dolby Atmos to jest tak ogromna sfera, która umożliwia skonfigurowanie praktycznie nieskończonych możliwości, jeśli chodzi o kreację przestrzeni i o kreację dźwięku."... „Głos kontratenorowy ma specyficzną barwę, która była wykorzystywana do eksponowania błyskotliwych i zapierających dech w piersiach linii melodycznych. Jakub wykorzystał to w inny sposób, decydując się na transpozycję muzyki do własnej skali kontratenorowej, co otworzyło nowe perspektywy interpretacji polskiej pieśni.

Kino Kinogram jako jedno z nielicznych kin w Polsce ma aż dwie sale z systemem dźwiękowym Dolby ATMOS. To najnowszy format - prawdziwa rewolucja zarówno w podejściu do odbioru, jak i realizacji dźwięku.

Dolby Atmos jest jedną z technologii dźwięku obiektowego - budowanie sceny dźwiękowej opiera się nie tylko na kanałach, ale przede wszystkim na obiektach. Realizatorzy dźwięku umieszczają obiekty wydające dźwięk w trójwymiarowej przestrzeni, a sprzęt audio odtwarza to rozmieszczenie za pomocą dostępnych głośników. Dzięki temu np. dźwięk przelatującego helikoptera jest nad wyraz rzeczywisty i płynnie zmienia położenie w trakcie sceny.

Dolby Atmos zapewnia niesamowite doznania dźwiękowe.

