"SILNE RAZEM" to cykl, w którym pokazywane są ważne filmy dokumentalne, zapraszani inspirujący goście i prowadzone dyskusje na istotne dla kobiet tematy. W czwartkowy wieczór obejrzymy niezwykły dokument o niezwykłej kobiecie - "Westwood: punkówa, ikona, aktywistka". Po projekcji tego wyjątkowego filmu zaplanowana jest dyskusja z udziałem: Ireny Strzałkowskiej, Doroty Williams i Sebastiana Szaraty.

Irena Strzałkowska prawie całe życie zawodowe poświęciła kinematografii. Przez 30 lat była przedstawicielką polskiej kinematografii w europejskim funduszu koprodukcyjnym EURIMAGES, ekspertką MKiDN w komisji Kreatywna Europa, członkinią komisji eksperckiej Europa Cinema. Wraz z Krzysztofem Zanussim zarządzała Studiem Filmowym TOR. Jest członkinią honorową KIPA i Gildii Polskich Producentów, a także członkinią zarządu Stowarzyszenia Kobiety Filmu.

Dorota Williams to jedna z najbardziej znanych stylistek, prekursorka tego zawodu w Polsce, specjalistka od kreowania wizerunku. Miłości do kostiumów uczyła się od Xymeny Zaniewskiej. Przez ćwierć wieku szefowowała zespołowi stylizacji i charakteryzacji TVN, współtworzyła wizerunek tej stacji. Jest autorką kostiumów do filmów, seriali i show telewizyjnych.

Sebastian Szarata - pasjonat mody niemalże od urodzenia. Już od przedszkola dyktował mamie, jak powinna go ubierać. Marzył, aby Mikołaj przyniósł wreszcie wymarzoną maszynę do szycia. W wolnych chwilach chętnie szydełkował wspólnie z babcią. Obecnie spełnia marzenia tworząc kreacja sceniczne dla gwiazd polskiej estrady.

Dyskusję poprowadzi Anna Zoll, dyrektorka generalna KinoGram.

- "SILNE RAZEM" to regularny cykl KinoGram, w którym rozmawiamy z inspirującymi kobietami i mężczyznami o kobietach. Mamy nadzieję, że naszymi spotkaniami przyczynimy się do budowania świadomości o sile i potencjale kobiet - mówi Anna Zoll.

Link do wydarzenia: https://fb.me/e/2hJIATXHm

Bilety są dostępne na www.bilety.kinogram.pl oraz w aplikacji Fabryka Norblina.

Materiał Promocyjny