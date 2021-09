MATERIAŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z MUZEUM PAMIĘCI SYBIRU

Reklama

Czy to pierwsze takie muzeum w Polsce?

Muzeum Pamięci Sybiru jest pierwszym w Polsce i w tej części Europy muzeum narracyjnym o takiej skali, poświęconym przede wszystkim XX- i XIX-wiecznym uwięzieniom, zesłaniom i deportacjom, a także wcześniejszym – XVI–XVIII-wiecznym. Opowiada o doświadczeniu Polaków, a narracja ta jest głęboko osadzona w całej historii wschodniej Europy, gdyż cały ten obszar był dotknięty deportacjami sowieckimi w okresie II wojny światowej i po niej. Jesteśmy po części dziedzicami tego, co zostało rozpoczęte już w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy pojawiły się plany, żeby we Lwowie zbudować muzeum poświęcone XIX-wiecznym zesłaniom popowstaniowym. Po 1989 roku środowiska sybirackie i historycy przystąpili z kolei do tworzenia licznych miejsc pamięci. Jednak dopiero Muzeum Pamięci Sybiru jest nowoczesną placówką odpowiadającą zarówno na społeczną potrzebę opowiedzenia historii zesłań i deportacji, jak i czyniącą zadość pragnieniu ich upamiętnienia. Powstało w muzeum wyjątkowych emocji, bo zwiedzających prowadzą przez nie relacje samych sybiraków.

Data otwarcia – 17 września – ma znaczenie symboliczne.

Nie mieliśmy wątpliwości, jaki dzień wybrać. 17 września to rocznica agresji sowieckiej na Polskę w 1939 roku. A także Światowy Dzień Sybiraka.

Reklama

Usytuowanie muzeum w sąsiedztwie dawnego Dworca Poleskiego w Białymstoku też ma szczególną wymowę.

Tak, naprawdę muzeum mogło powstać tylko w tym miejscu, gdzie mieścił się dworzec towarowy, przed wojną zwany Dworcem Poleskim. Podczas wojny ten główny węzeł komunikacyjny stał się największym miejscem deportacji na Wschód, na Syberię albo do Kazachstanu. Już zatem architektura budynku muzeum opowiada historię tamtych lat. Otaczający go las stalowych słupów przypomina tajgę syberyjską. Do budynku wchodzą te same tory, po których jeździły pociągi w okresie II wojny. Wewnątrz zobaczymy wagon, jakiego używano do deportacji w latach 1941–1944, a wejście do muzeum przypomina długą platformę, z jakiej ładowano ludzi do wagonów.

Budynek muzeum zaprojektowała pracownia architektoniczna Arton Jana Kabaca z Białegostoku, która zbudowała też m.in. Bibliotekę Politechniki Białostockiej. Muzeum powstało w błyskawicznym tempie, zaledwie w ciągu 4,5 roku. Koszt inwestycji wyniósł około 60 mln zł. Jako nowoczesne muzeum narracyjne mamy wystawę stałą, pracownię konserwacji, nowoczesne magazyny, salę kinową, zaplecze edukacyjne i restauracyjne.

Nasza wystawa działa na wszystkie zmysły.

Autopromocja TURYSTYKA.RP.PL Poszerzaj swoje HORYZONTY, sprawdź najlepsze źródło branżowej wiedzy CZYTAJ WIĘCEJ

Wystawę rozpoczynamy narracją odnoszącą się do XX wieku, bo jeszcze żyją świadkowie, ich dzieci i potomkowie, więc wydarzenia te budzą największe emocje. Tę opowieść budują sami sybiracy.

Kto jest projektantem wystawy stałej oraz jej scenariusza?

Reklama

Konkurs na jej projekt wygrała belgijska firma Tempora, która specjalizuje się w budowie tego typu muzeów w Europie. W Polsce projektowała również wystawy w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz w Bramie Poznania ICHOT. A scenariusz wystawy stworzyli białostoccy historycy, wspierani przez muzealników z całej Polski.

Nasza wystawa działa na wszystkie zmysły. Np. kiedy zwiedzamy część ekspozycji poświęconą Syberii, odczuwamy obniżenie temperatury otoczenia. Opowieść o deportacjach XX-wiecznych tworzą autentyczne głosy samych wywiezionych. A w części XIX-wiecznej fragmenty literatury wspomnieniowej czytają aktorzy. Są naturalnie multimedia, ale staramy się nie przeciążać nimi ekspozycji. Pokazujemy autentyczne obiekty, bo w tej chwili mamy już ponad 5 tysięcy eksponatów, w większości darowizn od sybiraków. Liczymy, że po otwarciu nasza kolekcja jeszcze się powiększy.

W nazwie muzeum mamy Sybir niczym w tytule obrazu „Pochód na Sybir" Artura Grottgera. Sybir to chyba pojęcie szersze niż Syberia?

Tak, już na początku wyjaśniamy specyfikę określeń Syberia i Sybir w języku polskim. Pierwsze jest określeniem geograficznym obszaru leżącego daleko na wschodzie. Natomiast Sybir ma dla Polaków zupełnie inne znaczenie, bo jest to i Syberia, i Kazachstan, i Uzbekistan, ale też europejska część Rosji z Katyniem, czyli wszystkie te miejsca, dokąd byli zsyłani Polacy.

Sybiracy i ich rodziny są dziś rozrzuceni po całym świecie. Przyjadą na otwarcie muzeum?

To jest ich uroczystość, mamy już kilkaset potwierdzeń od sybiraków i ich rodzin z Polski i z zagranicy. Przyjedzie też i zabierze głos córka Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, autora „Innego świata". —Marta Herling. —mk