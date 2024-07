Dodaje, że trzymanie psa na łańcuchu jest dla niego niekorzystne z wielu powodów. – Ograniczenie ruchu stwarza zagrożenia zarówno dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. W skrajnych przypadkach obroża wrasta w szyję – wylicza. – Generalnie z naszych obserwacji wynika, że psy odizolowane od ludzi są bardziej zaniedbane. Gdy pies pochodzi do właściciela, ma z nim interakcję, jest traktowany w bardziej podmiotowy sposób.

Przypomina, że propozycje prawne, dotyczące zakazu trzymania psów na uwięzi, pojawiają się w Sejmie od kilkunastu lat. Dotąd na drodze do uchwalenia takich rozwiązań miał stać sceptycyzm polityków m.in. z PSL. Tym razem projekt nie musi być jednak bez szans i może powstać wokół niego ponadpartyjna zgoda. Zakaz trzymania psów na łańcuchach był bowiem elementem nieuchwalonej ostatecznie tzw. piątki dla zwierząt, zgłoszonej w 2020 roku przez PiS.

Prozwierzęce propozycje KO. Zakaz trzymania psów na łańcuchach i ograniczenie stosowania fajerwerków

I nie jest to jedyna w tej kadencji inicjatywa, dotycząca zwierząt domowych, która może budzić duże emocje społeczne. W Sejmie są już dwa projekty, znacznie ograniczające stosowanie fajerwerków, złożone przez posłów Lewicy i KO. Prawdopodobnie zaś jesienią do Sejmu trafi najbardziej kompleksowy i najdalej idący projekt obywatelski, w sprawie którego trwa właśnie zbieranie co najmniej 100 tys. podpisów.

Zakazać ma on nie tylko łańcuchów i fajerwerków emitujących huk, ale też sprzedaży żywych karpi, montowania na budynkach metalowych kolców raniących ptaki i przeprowadzanie egzekucji komorniczych ze zwierząt. Projekt przewiduje, że wszystkie psy i koty będą obowiązkowo zaczipowane, a także wykastrowane lub wysterylizowane poza tymi, przeznaczonymi do hodowli.

W przyjęciu projektu mają pomóc znane nazwiska osób, które weszły w skład komitetu inicjatywy ustawodawczej, m.in. Daniel Olbrychski, Agata Buzek, Maja Ostaszewska, Anna Chodakowska i Robert Janowski. W komitecie są też działacze prozwierzęcy, prawnicy i politycy, w tym Katarzyna Piekarska. – Posiadanie psa nie jest obowiązkowe. Jeśli się na to decydujemy to musimy zapewnić mu życie bez cierpienia – podkreśla posłanka.