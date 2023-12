Prezes Banaś gości „Wyborową”. Po co NIK 164 butelki wódki?

Skan maili potwierdzającej zakup 164 sztuk butelek wódki „Wyborowa Exquisite” (pomiędzy pracowniczką departamentu strategii w Najwyższej Izby Kontroli a firmą sprzedającą) opublikował na portalu X John Bingham z dopiskiem „czysta wódka Wyborowa 0,7 kupowana za 20 tys. zł przez @NIKgovPL@marian_banas to właściwy opis czasów w jakich przyszło nam żyć”.

Reklama

Wódka? Upominek dla gości zagranicznych w NIK

Cena za butelkę to 99 zł, co razem daje wartość 19970 zł brutto. Drogo? Tanio, bo w cenie niehurtowej trzeba zapłacić nawet 140 zł za butelkę.

Zapytaliśmy rzecznika prasowego NIK czy opublikowany mail jest prawdziwy a jeśli tak w jakim celu Izba zamówiła taką ilość trunku. „Potwierdzam autentyczność maila opublikowanego w sposób nieuprawniony na portalu X. Zakup został poczyniony na cele reprezentacyjne. Upominki zostaną przekazane gościom zagranicznym odwiedzającym NIK” - odpisał „Rzeczpospolitej” p.o. Marcin Marjański.

Marek Sawicki, poseł PSL i przewodniczący sejmowej komisji kontroli państwowej uważa takie upominki z NIK za "kuriozalne". - Nie jest to najlepsza forma promocji Polski ze strony Najwyższej Izby Kontroli, choć sama wódka, wyjątkowa, ekskluzywna, robiona z polskiego zboża, to towar eksportowy. Ja sam bym się na to nie zgodził a takiej promocji nie rozumiem - podkreśla Sawicki. Przyznaje, że był kilka dni temu na zaproszenie prezesa Banasia w NIK na spotkaniu państw Trójmorza. - Dostałem książkę Mariana Banasia - śmieje się poseł PSL.