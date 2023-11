83 lata temu Niemcy zamknęli za murami warszawskich Żydów

W czwartek w południe z tej okazji dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski oraz prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hofman zapalą znicze przy murze getta, który znajduje się na dziedzińcu XII LO im. H. Sienkiewicza przy ul. Siennej 53.

O godz. 19 w Filharmonii Narodowej chór wykona „Requiem” Johna Ruttera, a także antyfonę „In paradisum” łotewskiego kompozytora Ēriksa Ešenvaldsa, a polska pieśniarka pochodzenia żydowskiego Nina Stiller wykona pieśni w języku jidysz. Wydarzeniom tym towarzyszy kampania społeczna „Miasto za murem”. Do 19 listopada w przestrzeni miejskiej Warszawy i komunikacji publicznej można zobaczyć plakaty oraz materiały wizualne nawiązujące do 83. rocznicy zamknięcia getta.

23 listopada o godz. 12.30 Żydowski Instytut Historyczny na budynku przy ul. Dzielnej 5 odsłoni tablicę upamiętniającą ostatniego rabina getta Kalonimusa Kalmana Szapira. W tym miejscu stała kamienica w której on mieszkał i nauczał.

Już jesienią 1939 roku Niemcy planowali utworzyć w Warszawie tzw. dzielnicę mieszkaniową dla Żydów, uzasadniając to względami sanitarnymi. Ale dopiero pod koniec marca 1940 roku ruszyła budowa. Materiał pochodził z rozebranych domów zniszczonych we wrześniu 1939 roku. Zbudowano 49 fragmentów murów o długości ok. 18 km. W zamkniętym murem getcie zamieszkiwało blisko pół miliona ludzi, w tym 325 tys. Żydów. 2 października 1940 roku gubernator dystryktu warszawskiego Ludwik Fischer podpisał rozporządzenia o utworzeniu żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej w Warszawie, jednocześnie wydał nakaz opuszczenia terenu tej dzielnicy przez ludność polską do 16 października.