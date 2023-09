Wielki Finał 30. Akcji Sprzątanie świata - Polska już za tydzień

Rzeczpospolita jest patronem medialnym 30. Akcji Sprzątanie świata

Jaki będzie wynik tegorocznych działań? Dowiemy się w trzeci weekend września, podczas Wielkiego Finału, w którym udział może wziąć każdy, komu bliska jest troska o naturę. Wsparcie zapowiedziało już ponad 2 tysiące grup z całego kraju, w tym szkoły, przedszkola, wolontariaty pracownicze, harcerze, gwiazdy oraz 30 Ambasad z Honorowym Patronem Akcji Ambasadorem Australii na czele.

3 dekady współpracy i działania Sprzątanie świata to polska edycja Clean up the World, która swój początek wzięła od sprzątania Australii. W 1993 roku jej pomysłodawca, australijski żeglarz i biznesmen Ian Kiernan, rozszerzył ideę Clean up Australia na cały świat, pod patronatem ONZ. Rok później Mira Stanisławska-Meysztowicz, Polka na stałe mieszkająca w Australii, zaszczepiła tę ideę w naszym kraju pod nazwą Sprzątanie świata - Polska. Założyła też Fundację Nasza Ziemia, która od początku koordynuję tę Akcję w Polsce.

Jak podkreślają organizatorzy, w Akcji Sprzątanie świata nie chodzi o to, aby cały czas sprzątać, ale o to aby w końcu przestać śmiecić i poprawnie gospodarować odpadami. W Clean up The World na całym świecie uczestniczy blisko 40 milionów wolontariuszy. Akcja odbywa się zawsze w trzeci weekend września i polega na społecznym zaangażowaniu się osób, firm i instytucji w sprzątanie najbliższego otoczenia z zalegających tam śmieci.

Hasło przewodnie jubileuszowej edycji Sprzątanie świata - Polska brzmi: „Sprzątanie świata łączy ludzi". Podobnie jak w ubiegłych latach plakat promujący Akcję zaprojektował i ofiarował non-profit wybitny artysta grafik Andrzej Pągowski.