Współcześni odkrywcy i odkrywczynie – wystawa Laureatów Konkursu Young Design

Laureatem nagrody głównej – Stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej o wartości 20 000 zł, ufundowanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – został Jacek Janas z projektem SelfHytte. To system wspomagający montaż urządzeń OZE w domach modułowych. Projekt otrzymał również nagrody specjalne od Polskiej Fundacji Narodowej oraz ARP Budownictwo Sp. z o.o.

W społeczeństwie świadomym ekologicznie wzrasta zapotrzebowanie na nowe, przystępne rozwiązania wspierające oszczędzanie energii. Projekt Jacka Janasa stawia na funkcjonalność, estetykę oraz korzyści związane z OZE. To łatwe w montażu, nawet na niewielkiej powierzchni, intuicyjne narzędzie do wprowadzenia rozwiązań takich jak fotowoltaika, rekuperacja, turbiny wiatrowe, magazynowanie energii, zbieranie wody szarej itp. Ważną rolę w projekcie odgrywa kominek, który może przyjąć tradycyjną lub nowoczesną formę, tworząc w domu przytulną atmosferę, jednocześnie wspierając działanie całego urządzenia.

Nagrodę Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. otrzymał Jakub Bruss z projektem BASOW – konstrukcji służącej do uzdatniania słonej wody przy użyciu energii słonecznej.

Jakub Bruss postarał się udowodnić, że w przyszłości woda z mórz i oceanów może nadawać się do picia. To dzięki nowym, łatwiejszym sposobom na jej uzdatnianie. Jego odsalacz do wody został zaprojektowany jako urządzenie egalitarne, łatwe do złożenia, proste w użyciu, jak również bardzo łatwe do ewentualnej naprawy. Poszczególne elementy zostały wykonane m.in. z aluminium, żywicy i winylu. Wszystko z myślą szczególnie o krajach ubogich, borykających się z problemem niedoboru wody pitnej.

Nagrodę Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. otrzymała Oleksandra Milishchuk z projektem FEMO. – narzędzia materializującego emocje.

FEMO. to kombinacja słów „forma" i „emocja". Wizualizacja emocji odgrywa ważną rolę w procesie terapeutycznym i pomaga w przepracowywaniu traum. Na podstawie szczegółowego testu psychologicznego (który przy okazji sprawdza, w jak dużym stopniu jesteśmy w stanie skoncentrować się na tym, co czujemy) powstaje indywidualna forma, drukowana następnie na drukarce 3D. Możliwość obcowania ze swoimi zmaterializowanymi emocjami przy pomocy zmysłów pomaga lepiej się z nimi oswoić.