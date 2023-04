30. edycja Akcji Sprzątanie świata-Polska zainaugurowana zostanie podczas Międzynarodowego Dnia Ziemi

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Reklama

Tegoroczne hasło największej polskiej akcji ekologicznej to: „Sprzątanie świata łączy ludzi". Podobnie jak w ubiegłych latach plakat promujący Akcję zaprojektował wybitny artysta grafik Andrzej Pągowski.

Zeszłoroczna, 29. edycja Sprzątania świata zgromadziła ponad 405 tysięcy uczestników, którzy wspólnymi siłami zebrali ponad 470 ton odpadów. O tym, czy w tym roku uda się pobić ubiegłoroczny rekord, dowiemy się po wrześniowym finale, który w tym roku wypada 15-17 września.

Sprzątanie łączy ludzi od 30 lat

Sprzątanie świata to wyjątkowa na skalę światową Akcja, która łączy ponad pokoleniami i podziałami. Od 30 lat angażują się w nią szkoły z całego kraju, grupy sąsiedzkie, hobbystyczne, rodziny, pracownicy zrzeszeni w ramach wolontariatów pracowniczych, a także całe miasta, gminy i powiaty. Dzięki wspólnym aktywnościom sprzątają lasy, parki i łąki z setek tysięcy kilogramów śmieci.

Znakiem rozpoznawczym Akcji od 30 lat jest jej wyjątkowa oprawa graficzna. Plakat jubileuszowej edycji zaprojektował wybitny artysta grafik Andrzej Pągowski, który niemal nieprzerwanie od trzech dekad, wspiera inicjatywę Fundacji Nasza Ziemia. Tegoroczny plakat znakomicie puentuje hasło jubileuszowej edycji Akcji: „Sprzątanie świata łączy ludzi", odnosząc się do symboliki pomocnych rąk, które od 30 lat wypełniają po brzegi odpadami znajdowanymi w naturze, ogromne ilości worków na śmieci. Na plakacie dostrzec można także przestrogę - dwoistość przedstawionych dłoni. Są to bowiem te same ręce, które śmiecą. W tegorocznym dziele skreślonym ręką Mistrza, pomimo jubileuszu, wybrzmiewa słodko-gorzka puenta: oto minęło kolejne pokolenie, kiedy to ludzie sprzątają śmieci z natury po... ludziach.