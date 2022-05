"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym 2. edycji ALL4Kids Charity Race

Następnie zasilą konto Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, prowadzącej domy opieki dziennej dla dzieci, które z powodów społecznych i finansowych nie mogą liczyć na wystarczające wsparcie swoich opiekunów.

ALL4Kids to utworzony z inicjatywy Rothschild & Co wspólny projekt zaprzyjaźnionych firm, którego głównym celem jest wyrównywanie szans młodych pokoleń, dzieci i młodzieży ze środowisk mniej uprzywilejowanych. Ponieważ zależy nam na tworzeniu już teraz dobrej przyszłości dla przyszłych pokoleń - wspieramy walkę ze zmianami klimatycznymi oraz propagujemy zdrowy styl życia.

„Zastanawialiśmy się czy naprawdę musimy organizować wyścig charytatywny, żeby wesprzeć cele społeczne, które są nam bliskie?" – mówi Jacek Chwedoruk, zarządzający warszawskim biurem Rothschild & Co i kontynuuje – „Oczywiście nie. Moglibyśmy po prostu przekazać darowiznę na rzecz wybranej organizacji i namówić do tego jeszcze kilka firm. Dzięki formule ALL4Kids i akcjom jak Charity Race, która opiera się na zaangażowaniu jak największej liczby firm i ich pracowników do wspólnej zabawy i rywalizacji, zyskujemy jednak dużo więcej niż tylko zbiórka pieniędzy. Dodatkową korzyścią płynącą z akcji jest budowanie relacji między firmami partnerskimi i organizacjami charytatywnymi, integracja pracowników, wzmacnianie postawy troski o sprawy ważne dla społeczności, a także zachęcanie do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Widzimy jak ta akcja cieszy wszystkie zaangażowane strony, naszych partnerów biznesowych i ich pracowników, organizacje charytatywne, dla których zbieramy pieniądze. To nas utwierdza w przekonaniu, że warto organizować takie akcje."

Wyścig ALL4Kids Charity Race, podobnie jak w ubiegłym roku odbywa się na rowerach, ale w tym roku uczestnicy mogą również biegać i chodzić, a przebyte przez nich kilometry są przeliczane przez specjalną aplikację zgodnie z ustalonym przelicznikiem na gotówkę, która następnie zasili konto zbiórki. Każda z firm uczestniczących w wyścigu wpłaca kwotę odpowiadająca wynikowi uzyskanemu przez wszystkie wystawione przez nią drużyny. Wyścig rozpoczął się 23 maja i potrwa 7 dni. 171 drużyn z 22 firm – Partnerów akcji w 5-osobwych składach, współzawodniczy między sobą i walczy o osiągnięcie najdłuższego dystansu. Na starcie wyścigu stanęły Zakręcone Paluszki, Smukłe Szprychy, Krnąbrne Dziki, Nogi z waty, Etatowe Królowe, Not Fast - But Furious i dziesiątki innych drużyn, które mają wielki apetyt na zwycięstwo.

ALL4Kids zbiera środki na wsparcie Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła przeliczając na złotówki kilometry przebyte w Charity Race. Dodatkowo, firmy Partnerskie zasilają też zbiórkę ALL4Kids darowizną – wpisowym, w związku z dołączeniem do wyścigu. Połowa środków z wpisowego trafia do Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła. Druga połowa natomiast, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, została przeznaczona na wsparcie dla dzieci z Ukrainy. Środki otrzymała Fundacja Happy Kids, która organizuje ewakuację dzieci z ukraińskich domów dziecka do Polski. (Szczegóły na temat tej inicjatywy na stronie 3.) Pieniądze na dedykowaną Skarbonkę na Siepomaga https://www.siepomaga.pl/all4kids2022 wpłacają także pracownicy firm partnerskich i wszyscy, którzy chcą wesprzeć naszą akcję.

O Fundacji Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła

Fundacja prowadzi domy opieki dziennej dla dzieci, które z powodów społecznych i finansowych nie mogą liczyć na wystarczające wsparcie swoich opiekunów. Działania Fundacji skierowane są do dzieci i młodzieży, pochodzących z ubogich i dysfunkcyjnych rodzin. Dzięki Fundacji dzieci zyskują ciepły, bezpieczny i przyjazny dom, w którym zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudności i problemów, uczą się dobrych, przyjaznych relacji z rówieśnikami, rozwijają się w sferze społecznej i psychoedukacyjnej oraz nadrabiają deficyty rozwojowe. Obecnie pod opieką fundacji znajduje się 54 dzieci.

Programy Fundacji, które wspiera akcja ALL4Kids Charity Race

Opiekuńcze skrzydła. Program, w którym Fundacja dzięki regularnemu wsparciu finansowemu darczyńcy, zapewnia konkretnemu dziecku codzienną opiekę wychowawczą, wsparcie w edukacji, rozwój jego osobistych pasji, dobry start w dalsze życie.

Rozwiń skrzydła. W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla dzieci w różnych obszarach: emocjonalnym, społecznym, poznawczym, ekologicznym. Warsztaty mają na celu rozwój dzieci poprzez doświadczanie, poznawanie oraz oddziaływanie.

Partnerzy akcji ALL4Kids - Charity Race 2022

300Brains, Allen & Overy, Amber Infrastructure, Allianz Polska, Baker McKenzie, Billon Group, Clip Group, Columbus Energy, Cushman Wakefield, Develia, Digital Care, Domański Zakrzewski Palinka, Getin Noble Bank, Greenberg Traurig, Hogan Lovells, Mid Europa, Murapol, Nest Bank, Pfleiderer Polska Sp. z o.o., Rothschild & Co, Rymarz Zdort, Tauber Promotion.



"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym 2. edycji ALL4Kids Charity Race