Ziemia mocno się zatrzęsła. 6-krotny uczestnik Meczu Gwiazd oraz jeden z najlepszych strzelców ligi trafi do Milwaukee Bucks, gdzie będzie występował u boku Giannisa Antetokounmpo. To oznacza, że mistrzowie NBA z 2021 roku usłyszeli ostrzeżenia Greka, który po porażce w pierwszej rundzie tegorocznych play-off zapowiedział, że jeśli w Wisconsin nie stworzą mu znów warunków do wygrywania, to po zakończeniu umowy spojrzy w stronę innej drużyny.

Bucks w zasadzie do samego końca trzymali swoje starania o Lillarda w tajemnicy. Nikt nie wymieniał ich wcześniej wśród kandydatów do pozyskania rozgrywającego. Ten na początku lipca zażądał transferu od Portland Trail Blazers, gdzie lojalnie - ale bez większych sukcesów - grał od 2012 roku, czyli od początku swojej kariery w NBA. Lillard przy okazji określił jedno miejsce, gdzie chciałby trafić: Miami Heat.

Damian Lillard zmienił klub. Jak doszło do transferowego hitu

Wydawało się, że transfer 33-latka na Florydę jest kwestią czasu, lecz strony nie potrafiły się dogadać. Jeszcze kilka dni temu najbardziej zaawansowane rozmowy Blazers mieli prowadzić z Toronto Raptors i właśnie dlatego transfer Lillarda do Bucks należy uznać za niespodziankę. Mistrzowie sprzed dwóch lat w zamian oddali podporę zespołu Jrue Holidaya, który jeszcze na początku tygodnia twierdził, że chciałby w Milwaukee zakończyć karierę.

Udział w wymianie wzięli także Phoenix Suns, którzy wytransferowali środkowego Deandre Aytona do Portland, pozyskując w zamian m.in. solidnego bośniackiego centra Jusufa Nurkica. Warto pamiętać, że Słońca były bohaterem najgłośniejszego - aż do tego momentu - letniego transferu w NBA, gdy w czerwcu sięgnęły po Bradleya Beala z Washington Wizards. Kilka miesięcy wcześniej do Phoenix trafił też Kevin Durant.