Trwa walka o igrzyska. Polacy ponownie górą

Estończycy to przede wszystkim młodzi i nie aż tak wysocy zawodnicy, wśród których najstarszy jest 27-letni rozgrywający. Biją się na tablicach, biegają do kontry, wymieniają na pozycjach, szukają piłką i generalnie grają zespołowo, ponieważ gwiazd nie mają. Nie dysponują też snajperami, zwłaszcza do rzutów za trzy.

Polacy rozszyfrowali przeciwników: zaryglowali własną strefę pod koszem, nie przegrywali akcji jeden na jednego oraz zmuszali Estończyków do ataków pozycyjnych i rzutów z dystansu. Co z tego, że ci zaskakująco dobrze trafiali za 3 (15-krotnie w całym meczu), skoro nie byli w stanie zbilansować znaczącej przewagi gospodarzy w grze podkoszowej.

Czytaj więcej Koszykówka Europejskie przetarcie szlaków w NBA. Nowitzki, Parker i Gasol w Hall of Fame Trzech spośród największych graczy z Europy w historii NBA dołączy w ten weekend do koszykarskiej galerii sław. Dirk Nowitzki, Tony Parker oraz Pau Gasol przetarli szlaki następcom. Pokazali, że zawodnicy z Europy też potrafią odnosić sukcesy w USA.

Istotą tego elementu są zdobycze za dwa punkty, a także wymuszanie fauli i stawanie na linii wolnych. Dzięki temu już w pierwszej połowie Polacy uciekli na 41:30. Krótko po przerwie prowadziliśmy nawet 13 punktami, ale Estończycy - dzięki "trójkom" - doprowadzili na początku trzeciej kwarty do wyniku 63:59. To było jednak wszystko, na co ich stać.

Polska drużyna korzystała bowiem bezlitośnie z przewag fizycznych. Piłki w naszych atakach trafiały do zdecydowanie najwyższego na boisku Aleksandra Balcerowskiego, świetne zmiany dawał Andrzej Pluta, a mądrze sterowali tempem gry Mateusz Ponitka i Michał Sokołowski. Ta konsekwencja w wykorzystywaniu atutów musiała wziąć górę.