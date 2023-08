Kolejny mały krok. Polscy koszykarze bliżej igrzysk

Tamtejsza reprezentacja bywała przed laty w światowej hierarchii wyżej, wówczas korzystała jednak z potencjału ludzkiego Angoli czy Wysp Zielonego Przylądka. Do Gliwic nie przyjechał ponadto pierwszy w historii reprezentanta Portugalii w NBA, Neemas Queta z Sacramento Kings.

Skromniejszy potencjał nadrabiają organizacją gry. Mają właściwą strukturę kadrową, taką samą co mecz pierwszą piątkę. Są dobrze zbilansowani, grają widowiskowe kontry, książkowo dzielą się piłką. Pozostają w ciągłym ruchu, co sprawia, że są groźni w rzutach za trzy - zwłaszcza naturalizowany Amerykanin Traviante Williams oraz Rafa Lisboa.

Polacy wiedzieli, że nie wystarczy ten duet zatrzymać. Kluczem do sukcesu było ograniczenie dokonań niewysokich, ale skocznych i wybieganych podkoszowych. To oni sprawili, że Portugalia pokonała Węgrów wyżej niż Polacy. Trener Milicić na pewno przypomniał o tym kadrowiczom. A także o tym, że rywale świetnie rozpoczynają mecze.

Nasi reprezentanci szybko narzucili własne warunki, zmusili rywali do nielubianego przez nich ataku pozycyjnego. Polska obrona sprawiała, że gości rzucali z trudnych pozycji. Na dodatek Portugalczycy stracili pierwszego rozgrywającego Diogo Venturę.

Nasi kadrowicze objęli prowadzenie w 3. minucie i nie oddali go już do końca. W ostatniej kwarcie, po kontrach i trójkach oraz przy wsparciu rezerwowych, uciekali rywalom nawet na 16 punktów. Do końca kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Jak przystało na zespół świadomy celu i własnych możliwości.