Zwycięstwo nad Bośnią. Polacy zrobili drugi krok w stronę igrzysk w Paryżu

Taka drużyna nie gra naturalnie skomplikowanej koszykówki. Przez to właśnie są groźni, trudno się na nich przygotować, odczytać ich filozofię gry. Polegają na talentach liderów i czytaniu boiskowych sytuacji. Aż trzech z nich wie, co to występy w NBA - także bardzo wszechstronny Dżanan Musa, który w jednym z meczów zdobył kiedyś 50 punktów.

Jak Polacy zatrzymali Bośniaków

Łowcę punktów Realu Madryt zastopował jednak w gliwickiej PreZero Arenie najbardziej uniwersalny z polskich zawodników Michał Sokołowski. Polacy też jako zespół zamknęli Bośniakom własną strefę podkoszową i zmusili do rzutów za 3 punkty, co nie jest ich mocną stroną. Te dwa kluczowe elementy pozwoliły Polakom grać widowiskowe kontry. Przy okazji trafiać seryjnie z dystansu - łącznie aż 14-krotnie za 3.

W przełomowym momencie meczu polscy koszykarze pokazali także, że wiedzą, jaki jest inny z obowiązujących trendów współczesnej koszykówki. Na serial punktowy gości 10:0 i zmniejszenie przez nich strat do ledwie 3 punktów (57:54 w 27. minucie), odpowiedzieli tym samym. Gdy Polacy uciekli na rekordowy dystans 80:57, bośniacki szkoleniowiec poddał ten mecz. Wycofał swych ludzi z NBA.