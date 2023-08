Michael Jordan - Zwycięża, nawet gdy przegrywa

Upór i pech

Jordan zawsze marzył o posiadaniu swojego klubu w NBA. Na początku XXI wieku próbował zrealizować ten plan w Waszyngtonie, gdzie epizodem w barwach Wizards kończył przecież karierę zawodnika, ale nieporozumienie z ówczesnym właścicielem drużyny Abe Pollinem to uniemożliwiło. Potem, w 2006 roku, kupił mały pakiet akcji Bobcats, zostając jednocześnie osobą odpowiedzialną za decyzje sportowe. Cztery lata później stał się już większościowym właścicielem – jako pierwszy były gracz w dziejach NBA.

Oczekiwania wobec Jordana właściciela były olbrzymie, skoro wcześniej Jordan zawodnik często miał dotyk Midasa. Jego reputacja wprawdzie lekko ucierpiała za sprawą mocno nieudanej przygody w Waszyngtonie, ale to wciąż był jeden i jedyny Michael Jordan. Jego maniakalny wręcz upór w dążeniu do zwycięstwa – często dający o sobie znać przy wciąż uprawianych przez MJ-a różnych gier hazardowych – do dziś jest przedmiotem wielu legend.

Jordan w roli właściciela częściej jednak przegrywał, niż zwyciężał. Hornets w trakcie jego 13-letnich rządów odnieśli 423 zwycięstwa oraz 600 porażek i ani razu nie przeszli pierwszej rundy fazy play-off. Najdłuższa w tej chwili seria kolejnych sezonów bez takiego awansu należy właśnie do Szerszeni, które po raz ostatni awansowały do play-off w 2016 roku. A kilka lat wcześniej przeszły do historii jako najgorszy zespół jednego sezonu z bilansem 7-59.

Niektórzy powiedzą, że zabrakło Jordanowi szczęścia. Tak jak po tamtym fatalnym sezonie, kiedy jego drużyna wylosowała drugi wybór draftu i przegapiła szansę na Anthony’ego Davisa, czyli późniejszego mistrza ligi w barwach Los Angeles Lakers. Albo teraz, gdy Hornets znów wylosowali „dwójkę”. Niby świetnie, ale jednak nie do końca, skoro „jedynką” był Victor Wembanyama, czyli 19-letni Francuz określany mianem największego talentu wszech czasów, na którym świetlaną przyszłość budować będą San Antonio Spurs.

Co martwi Michaela Jordana

Szczęścia rzeczywiście mogło Jordanowi brakować, lecz sęk w tym, że – co wygarnął mu kiedyś Charles Barkley, przez co dawni przyjaciele nie rozmawiają ze sobą od ponad dekady – otoczony potakiwaczami podejmował po prostu bardzo złe decyzje. Okazało się, że nie ma drygu do wyłapywania talentów, co w NBA jest kluczowe, bo im słabsze wyniki osiągasz, tym większą masz szansę na odbicie się od dna poprzez coroczny nabór nowych graczy. Trzeba jednak umieć dostrzec w młodym koszykarzu potencjał.

Jordanowi tymczasem mało kto zwracał uwagę, że jego wybory zbyt mocno opierały się na osiągnięciach w turniejach akademickich. Adam Morrison, Cody Zeller czy Frank Kaminsky w NBA kariery nie zrobili. Wybrany z drugim numerem tegorocznego draftu Brandon Miller dobrego pierwszego wrażenia też na razie nie robi. Jordan nie do końca się tym przejmuje. Tym bardziej że w międzyczasie zbudował sobie pole golfowe, wystartował z własną marką tequili, wszedł w świat wyścigów NASCAR i zainwestował w akcje bukmachera DraftKings.