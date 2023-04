Ofiary pedofilii czekają na pomoc

Skuteczniejszy przekaz

Informacje o tym, co wyraźnie pokazuje sondaż IBRiS, nie docierają jednak do opinii publicznej. Aż 74,5 proc. badanych uznaje obecne działania Kościoła w zakresie pomocy pokrzywdzonym za niewystarczające. Blisko 80 proc. (77,8) oczekuje, że Kościół będzie szukał skrzywdzonych poprzez ogłoszenia w parafiach, a 75,4 proc. chciałoby, aby robił to także za pośrednictwem mediów.

Rzeczpospolita

Badanie IBRiS pokazuje przy tym, że kwestia wyjścia Kościoła do pokrzywdzonych nie ma barw partyjnych. Za tym, by Kościół szukał ich poprzez ogłoszenia w parafiach, opowiada się 71 proc. wyborców obozu rządzącego i 88 proc. wyborców opozycji. Na ogłoszenia w mediach wskazuje 64 proc. elektoratu Zjednoczonej Prawicy i 78 proc. głosujących na opozycję. Dzieli, i to wyraźnie, ocena obecnych działań Kościoła. Krytycznie ocenia je co prawda 51 proc. zwolenników obozu rządzącego, ale wśród wyborców opozycji odsetek ten wynosi aż 89 proc.

– Widać doskonale, że respondenci oczekują bardziej aktywnego działania Kościoła. Chcą zarówno komunikacji na poziomie lokalnym, jak i ogólnopolskim poprzez media – komentuje ks. dr Piotr Studnicki, kierownik Biura Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży.

– Cały czas podejmujemy próby dotarcia do jak największego grona odbiorców, ale widać, że nie udaje nam się przebić. To sygnał, że powinniśmy się mocno zastanowić nad tym, co zrobić, by ten przekaz był skuteczniejszy – dodaje.

Wyjść na spotkanie

Podobnego zdania jest także Robert Fidura, skrzywdzony przed laty przez księdza, b. członek Rady FSJ. – Oczekiwałbym od Kościoła odważniejszego wyjścia do pokrzywdzonych – mówi, ale dodaje też, że nie każdy chce, by go na siłę szukać. – Jedni z nas mają ten temat przerobiony, inni nie. Kościół powinien dać nam jednak wyraźny sygnał, że chce pomóc – podkreśla.