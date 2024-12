Władimir Putin odrzuca propozycje pokojowe Donalda Trumpa. „Żadnych kompromisów”

O komentarz do propozycji zespołu Trumpa w sprawie opóźnienia członkostwa Ukrainy w NATO o 10 do 20 lat poprosił Putina jeden z dziennikarzy. Prezydent Rosji odpowiedział, że „nie ma znaczenia, czy Ukraina dołączy do NATO dziś, jutro, czy za 10 lat”.

Reklama

Władimir Putin nie zgadza się na kompromisy w sprawie żądań Rosji

Instytut Studiów nad Wojną zauważa, że oświadczenie Putina jest częścią serii komentarzy, które ostatnio wygłosił rosyjski przywódca. Powtarza w nich, że nie zgadza się na kompromisy w sprawie swoich żądań z końca 2021 i początku 2022 r. Rosja chce zmusić Ukrainę, by stała się „neutralnym” państwem, które nigdy nie przystąpi do NATO. Żąda też nałożenia ograniczeń na liczebność i uzbrojenie ukraińskiej armii, a także usunięcia obecnego prezydenta i rządu ukraińskiego.

Z kolei rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow w wywiadzie dla rosyjskich i zagranicznych mediów powiedział, że zgodnie z ukraińską konstytucją prezydent Wołodymyr Zełenski nie jest już prawowitym przywódcą i że Ukraina musi przeprowadzić wybory prezydenckie. ISW komentuje, że kremlowscy urzędnicy celowo błędnie interpretują konstytucję Ukrainy i ukraińskie prawo, aby delegitymizować rząd Ukrainy.

Rosja żąda zmiany władzy w Kijowie

„Twierdzenia Kremla, że Zełenski i ukraiński rząd nie są już prawowici, pokazują, że Rosja nie chce angażować się w negocjacje z Ukrainą, natomiast domaga się zmiany władzy w Kijowie jako warunku wstępnego negocjacji pokojowych” – opisuje ISW.