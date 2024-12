Czytaj więcej Konflikty zbrojne Arsenał nuklearny Putina. Jak groźna jest taktyczna broń atomowa? Rosyjski przywódca w ciągu niemal ćwierć wieku swoich rządów skupiał się nie na wysokości zarobków swoich rodaków, lecz na tworzeniu rakiet. Jakie pociski dzisiaj posiada Kreml?

Wydłużająca się wojna przekłada się też na rosnące z roku na rok budżety propagandowych mediów. W przyszłym roku Kreml wyda na ten cel rekordowe ponad 137 mld rubli (równowartość 5,3 mld złotych).

Kto w Rosji opowiada się za zawieszeniem broni?

Rosyjskie elity biznesowe, które przez wojnę straciły znaczną część majątków na Zachodzie i zostały objęte sankcjami, najbardziej opowiadają się za szybkim zakończeniem wojny. Świadczy o tym chociażby to, że kilku rosyjskich miliarderów (zachowując anonimowość) w rozmowie z Bloombergiem skrytykowało ostatnio prognozy rosyjskiego rządu dotyczące planowanego wzrostu gospodarczego. A można też przypomnieć chociażby sierpniowy wywiad jednego z tamtejszych oligarchów Olega Deripaski (objęty sankcjami), który na łamach japońskiego Nikkei Asia nazwał prowadzoną przez Putina operację „szaleństwem” i apelował do „natychmiastowego i bezwarunkowego zawieszenia broni”. Spotkał się przez to z ostrą reakcją w Rosji.

Czytaj więcej Społeczeństwo Rosji brakuje pieniędzy na wojnę. Ale noworoczne imprezy będą huczne Wojna Rosji z Ukrainą trwa już trzeci rok. Kreml szuka pieniędzy i planuje wydać 40 proc. budżetu na potrzeby armii. Tymczasem kraj w tym roku pobije przedpandemiczny rekord ilości zorganizowanych imprez sylwestrowych.

Do zawieszenia broni od początku wojny namawia władze lider opozycyjnej partii Jabłoko Grigorij Jawlinski. Należy do grona „umiarkowanych” opozycjonistów, którym mimo wojny, represji i cenzury udaje się pozostawać w kraju i na wolności. Pod koniec października 2023 roku był na Kremlu i twierdzi, że osobiście namawiał Putina do zakończenia wojny.

– Stoimy na skraju przepaści […] Teraz nie jest ważne, kto zaczął, ważne jest, by nie zrobić tego ostatniego kroku – mówił ostatnio w rozmowie z niezależnym kanałem na YouTubie „Żywoj gwozd” (żywy gwóźdź), prowadzonym przez m.in. redaktora zlikwidowanego Echa Moskwy Aleksieja Wieniediktowa (również pozostał w Rosji). – Musimy się domagać niezwłocznego zawieszenia broni – apelował Jawlinski.