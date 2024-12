Syryjscy rebelianci przejęli Aleppo i pobliską prowincję. „To wstyd dla Assada”

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że rebelianci pod wodzą Hayata Tahrira al-Shama przejęli kontrolę m.in. nad międzynarodowym lotniskiem w Aleppo. Następnie ruszyli dalej, aby zająć miasta i wsie w północnej Hamie. To prowincja, w której byli obecni, zanim zostali pokonani przez wojska rządowe w 2016 r.

Agencja Reutera podkreśla, że szybka i niespodziewana ofensywa jest „wstydem” dla prezydenta Syrii Baszszara Assada i rodzi pytania dotyczące stanu jego sił zbrojnych. Do sobotniego wieczoru rebelianci zajęli co najmniej cztery miasta w środkowej prowincji Hama i twierdzili, że wkroczyli do stolicy prowincji. Dzieje się to w czasie, gdy sojusznicy Assada są zajęci własnymi konfliktami. Do ofensywy doszło, gdy grupy powiązane z Iranem, przede wszystkim libański Hezbollah, który wspiera syryjskie siły rządowe od 2015 r., były zajęte własnymi walkami.

Syryjskie siły zbrojne przygotowały kontratak

Assad zapewnił, że Syria będzie w dalszym ciągu „bronić swojej stabilności i integralności terytorialnej przed terrorystami i ich zwolennikami”. Dodał, że Syria jest w stanie ich pokonać bez względu na to, jak bardzo intensywne będą ich ataki.

Siły zbrojne Syrii oświadczyły, że przygotowały kontratak. Przyznały, że rebelianci wkroczyli do dużych części miast, ale nie założyli tam swoich baz. Stwierdziły też, że dowództwo generalne wykonuje swoje obowiązki w zakresie „zwalczania organizacji terrorystycznych”.