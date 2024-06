„Zabił więcej ukraińskich żołnierzy niż jakikolwiek rosyjski generał”

„Napisałem list do Państwowego Biura Śledczego z wezwaniem do wszczęcia śledztwa w sprawie jednego generała, który moim zdaniem zabił więcej ukraińskich żołnierzy niż jakikolwiek rosyjski generał” - napisał Krotewycz.

Krotewycz: Jest mi przykro, że osądzają kombatantów i brygady za utratę punktu obserwacyjnego, ale nie osądzają generała za utratę regionów i dziesiątek tysięcy żołnierzy.

„Nie obchodzi mnie, czy rozpoczną śledztwo przeciwko mnie i nie obchodzi mnie, czy wsadzą mnie do więzienia. Jest mi przykro, że osądzają kombatantów i brygady za utratę punktu obserwacyjnego, ale nie osądzają generała za utratę regionów i dziesiątek tysięcy żołnierzy” - czytamy w piśmie Krotewycza.

Uważa on, że niewłaściwymi decyzjami Sodoł przyczynił się do śmierci wielu ukraińskich żołnierzy. "Czasami myślę, że świat wysyła nam drani, żeby nas zjednoczyli. Całe wojsko rozumie teraz, o jakim człowieku mówię, ponieważ 99 procent żołnierzy nienawidzi go za to, co robi" - pisze dowódca.

Kim jest Jurij Sodoł

Jurij Iwanowicz Sodoł urodził się 26 grudnia 1970 roku w mieście Czuguów w obwodzie charkowskim.

Jest generałem porucznikiem Sił Zbrojnych Ukrainy. Brał udział w obronie Mariupola, bitwach pod Wołnowachą. Od 2023 roku był dowódcą grupy operacyjno-taktycznej Donieck na kierunku wuchłedarskim, a 11 lutego 2024 roku został mianowany dowódcą połączonych sił Sił Zbrojnych Ukrainy.