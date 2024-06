Szczyt G7, grupy siedmiu najbardziej uprzemysłowionych państw świata, odbywa się od 13 do 15 czerwca w Borgo Egnazia we włoskiej Apulii.



Reklama

Na zaproszenie Włoch w pracach biorą także udział przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji oraz przywódcy szeregu innych państw i organizacji międzynarodowych. Na obrady G7 przybędzie także papież.

Jak pisze rzymski dziennik „Il Messaggero”, wizyta papieża przejdzie do historii, ponieważ dotychczas żaden papież nie brał udziału w G7. Zwykle papieże ograniczali się do wysyłania wiadomości do uczestników.

Według czwartkowego oświadczenia Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, papież wyleci z Watykanu helikopterem o godzinie 11:00 czasu lokalnego i wyląduje półtorej godziny później na boisku sportowym Borgo Egnazia, gdzie będzie powitany przez premier Włoch Giorgię Meloni.