Polak wśród ofiar izraelskiego nalotu w Strefie Gazy. MSZ prosi Izrael o "pilne wyjaśnienia"

Rzeczniczka Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu, Adrienne Watson, napisała w serwisie X, że „pracownicy organizacji humanitarnych muszą być chronieni” i wezwała Izrael do szybkiego wyjaśnienia okoliczności tragedii.



Z kolei szef MSZ, Radosław Sikorski, napisał w serwisie X, że poprosił izraelskiego ambasadora w Polsce o wyjaśnienia. Z wpisu Sikorskiego wynika, że Polska „wkrótce otrzyma wyniki badania tej tragedii”. Śledztwo wszczyna też polskie Ministerstwo Sprawiedliwości.



- Nie rozumiemy tego co się stało. Chcemy dowiedzieć się jak to się stało i dlaczego to się stało — mówił już po wpisie Sikorskiego Wroński.



- Wiemy, że doszło do ataku powietrznego, wiemy, że zginęli pracownicy organizacji humanitarnej, agencji humanitarnej, wiemy, że wszystko wskazuje, iż wśród zabitych jest Polak. Dane tej osoby możemy podać dopiero w momencie, gdy zwłoki zostaną zidentyfikowane przez konsula Rzeczpospolitej (...). Prawdopodobnie ciała zostaną przewiezione do Kairu i być może tam będzie możliwa identyfikacja — dodał.



- Na tę chwilę ze strony Izraela informacje są dosyć ograniczone — przyznał też Wroński.