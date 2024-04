Wojna w Ukrainie. Atak na energetykę czy nowa ofensywa

Trafienie rakietami zapory na Dnieprze mogło doprowadzić do jej uszkodzenia i potopu w dolnym biegu rzeki, podobnego do tego sprzed roku, gdy Rosjanie wysadzili w powietrze zaporę kachowską. Najeźdźcy chcieli również zniszczyć elektrownię na Dniestrze, co też omal nie doprowadziło do uszkodzenia tamtejszej zapory wodnej.

– Wspólnym zadaniem – nie tylko ukraińskim – powinno stać się niedopuszczenie, by takich ekologicznych katastrof nie było więcej w Europie. Oprócz Ukrainy bezpośrednio zagrożona jest też Mołdawia – mówił prezydent Wołodymyr Zełenski.

Ewentualna fala powodziowa na Dniestrze zalałaby bowiem tereny w dolnym biegu rzeki, przede wszystkim w Mołdawii. Również wschodni brzeg, czyli separatystyczne Naddniestrze, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Tak samo, gdy wysadzenie zapory kachowskiej zatopiło rosyjskie pozycje obronne.

Jednak główny rosyjski cios spadł na południowe i wschodnie rejony Ukrainy – prądu brakuje w Odessie, Dnieprze, Zaporożu, Krzywym Rogu, ale głównie w Charkowie. Firma energetyczna DTEK poinformowała, że kraj stracił prawie połowę swoich mocy wytwórczych. – Odbudowa zajmie nie jeden dzień, tydzień czy miesiąc, ale miesiące – powiedział jej szef Serhij Kowalenko. W przypadku uszkodzonego DnieproGES-u mowa jest już o latach. Kijów zaczął import prądu z pięciu krajów, w tym z Polski.

Strach w Charkowie przed kolejną ofensywą Rosji

Kłopoty jednej z trzech największych ukraińskich metropolii Charkowa wywołały niepokój o to, że bombardowania mogą być przygotowaniem do ponownego ataku na to miasto. – Był taki czas, że z prawie dwumilionowego miasta zostało 300 tysięcy mieszkańców – mówił Terechow. Ale obecnie wracają i jest ich podobno już 1,3 miliona.