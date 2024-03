Atak Rosji na Kijów. Ambasador USA: Rosjanie użyli pocisków hipersonicznych

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak w Kijowie dzieci wśród huku eksplozji biegną, by znaleźć się w bezpiecznym miejscu. "O godz. 10:30 dzieci w Kijowie uciekają, by się ukryć, gdy rosyjskie pociski balistyczne są zestrzeliwane przez obronę powietrzną. Nie ma takich okrucieństw, których nie dopuściłyby się rosyjskie kanalie" - napisał. Kułeba ocenił, że atak rakietami balistycznymi na wielomilionowe miasto to przypomnienie, że Ukraine pilnie potrzebuje środków obrony powietrznej, "szczególnie systemu Patriot".

Mer Kijowa Witalij Kliczko przed budynkiem uszkodzonym w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego Sergei SUPINSKY / AFP

"Dziś rano Rosja ponownie atakuje Ukrainę pociskami hipersonicznymi" - napisała w serwisie X (dawniej Twitter) Bridget A. Brink, ambasador Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. "Głośne eksplozje w Kijowie" - dodała oceniając, że Ukraina potrzebuje wsparcia. "Nie ma chwili do stracenia" - podkreśliła.

Wołodymyr Zełenski: Trzeba zatrzymać ten terror

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował pracownikom służb zaangażowanych w akcję poszukiwawczo-ratowniczą po ataku na Kijów. "Rosyjscy terroryści wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów. Niestety, uszkodzone zostały budynki w typowej miejskiej dzielnicy. Na chwilę obecną odnotowano pięć osób rannych. Trwa usuwanie gruzów" - napisał w serwisie X. Zełenski podkreślił, że Ukraina potrzebuje większej liczby systemów obrony powietrznej, które zapewniłyby bezpieczeństwo ukraińskim miastom. "Wszyscy na świecie, którzy szanują i chronią życie, muszą położyć kres temu terrorowi" - ocenił.