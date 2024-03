Zdaniem gen. Bogusława Packa w związku z sytuacją na Ukrainie „trzeba podjąć trzy ważne decyzje”. — Pilnie przekazać większe wsparcie militarne Ukrainie, zwiększyć własny potencjał obronny i doprowadzić do konsolidacji europejskich zdolności militarnych poszczególnych państw — zaapelował w rozmowie z wprost.pl. — Priorytet zagrożenia powinien jednoczyć przywódców w walce z Moskwą. Ale tak nie jest, dlatego Putin osiąga sukcesy w dzieleniu narodów — zauważył, wskazując, że „zewnętrzne siły mieszają w Europie”, przez co „ciągle coś się dzieje, co sprzyja Rosji”. — Jak nie Słowacja, to Turcja z czymś wyskoczy. Innym razem Węgry — wymieniał.



Gen. Bogusław Pacek: Władimir Putin wygrywa, jeśli udaje mu się nas zastraszyć

Według generała Moskwa swoimi atakami „kontynuuje wyczerpywanie Ukrainy, infrastruktury, ludzi”. Na Kremlu „wiedzą, że w Kijowie działają amerykańskie i niemieckie systemy ochrony przeciwlotniczej, które są skuteczne, ale i tak zastraszają ludzi”. — Ukraińcy boją się, że nie dobiegną do metra, bo dostaną odpryskiem — tłumaczył.

— To wojna na maksymalne osłabienie Ukrainy po to, by Rosja miała mocniejszą pozycję przetargową, gdy dojdzie do ewentualnych rozmów. Ale może to być też przygotowanie do dużej ofensywy Rosji za kilka miesięcy — ostrzegł były Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i były doradca ministra obrony narodowej.

— Putin pokazuje Zachodowi: „uważajcie, granica może zostać przekroczona”. On chce, byśmy mieli obawy. I wygrywa, jeśli udaje mu się nas zastraszyć — stwierdził były rektor-komendant Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej), obecnie dyrektor Muzeum Wojska Polskiego.



W jego ocenie wojna Rosji z NATO byłaby możliwa „jedynie przy zgodzie i jednoczesnym zadziałaniu na dalekim wschodzie Chin”. — Rosja nie ma interesu, by teraz rozpoczynać wojnę. Potrzebuje do tego kilku lat. Putin dziś nie wie, w którym momencie osiągnie pełne zdolności. To zależy od wielu czynników — gospodarki i zmieniającej się bieżącej sytuacji wojennej. Także od tego, co się będzie działo na arenie międzynarodowej — powiedział gen. Bogusław Pacek.