Sekretarz obrony USA alarmuje. "Przetrwanie Ukrainy jest zagrożone"

Austin nie powiedział jednak jak Waszyngton zamierza wspomóc Ukrainę bez uzyskania dodatkowych środków od Kongresu.



W związku z wstrzymaniem przekazywania Ukrainie pomocy wojskowej przez Waszyngton, ukraińskiej armii zaczyna brakować amunicji artyleryjskiej, co przełożyło się na pogorszenie sytuacji na froncie. Rosjanie posiadają obecnie inicjatywę strategiczną na całym odcinku frontu i na niektórych odcinkach powoli posuwają się naprzód. To właśnie brak amunicji artyleryjskiej po stronie ukraińskiej miał doprowadzić do utraty przez Ukrainę Awdijiwki w połowie lutego.



Tak wyglądała sytuacja na froncie na Ukrainie w 755 dniu wojny PAP

Od pewnego czasu pojawiają się analizy, że jeśli obecna sytuacja się utrzyma Rosjanie mogą w czasie spodziewanej dużej ofensywy wiosną dokonać przełamania frontu.



- Sądzę, że nasi sojusznicy są świadomi naszej sytuacji finansowej, a Ukraińcy bardziej niż ktokolwiek inny, z powodu braków (w wyposażeniu), które są efektem tego, że nie jesteśmy w stanie ich zaopatrywać - przyznał przedstawiciel amerykańskiego resortu obrony, który chciał zachować anonimowość.



Przedstawiciel Pentagonu: Europa nie jest w stanie zrekompensować Ukrainie braku wsparcia USA

Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w wieczornym wystąpieniu apelował do sojuszników o dostarczenie większej ilości środków obrony powietrznej. Jak wyliczał Zełenski tylko w marcu Rosjanie atakowali Ukrainę z powietrza przy użyciu 130 rakiet, ponad 320 dronów i niemal 900 bomb kierowanych.