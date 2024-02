Izrael zaatakował stolicę Syrii. Rakiety trafiły w budynek mieszkalny

W programie #RZECZoPOLITYCE poseł Konfederacji Przemysław Wipler mówił między innymi o Tobiaszu Bocheńskim, kandydacie PiS na prezydenta Warszawy. - Uważamy, że Kibic Widzewa Łódź, którego kontestuje warszawska struktura radnych i działaczy PiS, to osoba dużo mniej znana w elektoracie prawicowym w Warszawie, niż ja. Moment, w którym osiągniemy lepszy wynik niż on to będzie moment przełomowy dla polskiej sceny politycznej - stwierdził.