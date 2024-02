Polacy w Strefie Gazy: "Już z dala od Rafah. Nigdy tam nie wrócimy"

Będąc w Rafah, Osama Abo Zebida, o czym polska strona nie wiedziała, zwrócił się o pomoc w załatwieniu zgody na wyjazd do izraelskiej organizacji praw człowieka Gisza, wspierającej Palestyńczyków. – O tym, że zgoda jest, dowiedziałem się telefonicznie od organizacji Gisza, kiedy przekroczyłem już granicę z Egiptem – mówi.

Czy to jej zasługa? Nie jest to jasne. Tajemnicza jest także próba przejścia granicy egipskiej, którą rodzina Abo Zebidów podjęła jeszcze w grudniu. Do Egiptu udało się wtedy przejść czwórce dzieci, a także ich matce, choć zezwolenia nie miała. Ojca nie przepuszczono.

Ostatecznie cała rodzina wróciła do Rafah i spędziła tam jeszcze miesiąc. A trójka dzieci chorowała, jedno poważnie, na co skarżył się mediom ojciec. Czy nie byłoby dla nich lepiej, by czekały wraz z matką na ojca w bezpiecznym miejscu, które im oferowano, z dostępem do służby zdrowia?

– Byłoby lepiej, ale dzieci mówiły albo jedziemy razem, albo razem zostajemy. Prosiłem nawet konsula, żeby porozmawiał z nimi, ale nie chciały zostawić ojca na wojnie. Po drugie, gdyby przyjechali do Polski sami, nie daliby sobie rady, nie znają polskiego – tłumaczy Osama Abo Zebida.