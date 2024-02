30-kilometrowy „car-pociąg”. Po Rosjanom tajemniczy skład z 2 tys. wagonów na froncie?

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 719 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Na wniosek Rosji w poniedziałek zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Według informacji ukraińskich analityków, wagony – a stoi ich tam obecnie ponad 2000 – Rosjanie zaczęli kierować na jeden tor jeszcze w lipcu ubiegłego roku. W rezultacie obecnie na linii kolejowej pomiędzy miejscowościami Ołeniwką a Wołnowachą zwarty skład stoi na długości około 30 kilometrów.

„Car-pociąg” w Dobnasie. Tajemniczy rosyjski skład z 2 tys. wagonów

Zablokował w ten sposób linię kolejową prowadzącą na południowy zachód od Doniecka (z Ołeniwki do tego miasta jest ok. 15 kilometrów) do Mariupola. Nie wiadomo, po co rosyjska armia to zrobiła. Amerykański Institute for the Study of War sądzi, że skład ma stanowić coś w rodzaju kolejnej linii obrony wojsk Putina. Obecna linia frontu przebiega ok. sześciu kilometrów na zachód od linii kolejowej. Sam jednak ISW zastrzega, że nie jest pewien po co zebrano na zapleczu frontu taki ogromny skład, najwyraźniej pusty.

Wojna Rosji z Ukrainą. Wzmacnianie „Linii Surowikina”

Jeśli rację mają amerykańscy analitycy, to jest to kiepski pomysł rosyjskiego dowództwa, ponieważ widoczne z dala wagony zostaną szybko rozbite ogniem ukraińskiej artylerii, nie dając obrońcom żadnego ukrycia. W sumie już z obecnej linii frontu oddziały ukraińskie mogłyby ostrzeliwać „car-pociąg”, gdyby tylko uznały to za celowe z wojskowego punktu widzenia.

Na początku ubiegłego roku rosyjska armia obawiając się ukraińskiego kontrnatarcia zaczęła budować w stepach głęboką linię obrony, nazwaną od nazwiska ówczesnego rosyjskiego dowódcy armii inwazyjnej „Linią Surowikina”. Rzeczywiście, pół roku później na tej linii obrony Rosjanom udało się zatrzymać ukraiński atak – zarówno w okolicach Robotyne, jak i w pobliżu Wasyływki nad Dnieprem.