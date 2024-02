W ataku Hamasu na Izrael z 7 października zginęło ok. 1 200 osób, a ok. 250 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. Tymczasem w działaniach odwetowych Izraela zginąć miało już ponad 28 tys. cywilów — podaje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy.



Telewizja Hamasu Aqsa w niedzielę cytowała przedstawiciela tej rządzącej Strefą Gazy od 2007 roku organizacji, który zapowiedział, że atak Izraela na Rafah doprowadzi do zerwania toczących się negocjacji ws. uwolnienia zakładników, którzy wciąż są przetrzymywani przez Hamas (chodzi o ok. 100 osób).