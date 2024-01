Netanjahu poinformował jednocześnie, że warunki te zostały odrzucone przez Izrael.



W działaniach odwetowych Izraela w Strefie Gazy zginęło ponad 25 tys. osób

Izrael prowadzi wojnę z Hamasem od 7 października, czyli od dnia niespodziewanego ataku Hamasu na Izrael. W ataku Hamasu zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, a ok. 240 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. W izraelskiej operacji odwetowej zginęło ponad 25 tys. mieszkańców Strefy Gazy.



Obecnie izraelskie lotnictwo atakuje cele w Chan Junus, mieście w południowej części Strefy Gazy.



O przedstawieniu Izraelowi propozycji zakończenia wojny mówił wysoki rangą przedstawiciel Hamasu Sami Abu Zuhri. Poinformował on jednocześnie, że Izrael odrzucił propozycję co „oznacza, że nie ma szansy na powrót (do ojczyzny izraelskich) zakładników”.



Beniamin Netanjahu o propozycji pokojowej Hamasu: Nie skapitulujemy wobec potworów

- W zamian za wypuszczenie naszych zakładników, Hamas żąda zakończenia wojny, wycofania naszych sił z Gazy, wypuszczenia morderców i gwałcicieli — powiedział Netanjahu w wygłoszonym oświadczeniu. - I pozostawienie Hamasu nietkniętego (u władzy w Strefie Gazy — red.) - dodał.