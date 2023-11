Hamas nie spełnił obietnic, Moskwa nie naciska.

- To drugie obywatelstwo w niczym nie pomaga - podkreśla Anton.

Jak uwolnić zakładników

Uczestników demonstracji w centrum Tel Awiwu łączy troska o los osób uprowadzonych przez Hamas. Wszyscy chcą, by zostali jak najszybciej wypuszczeni. Dzieli ich sposób, w jaki to ma nastąpić. Mniejszość uważa, że trzeba jeszcze bardziej uderzyć w strefę Gazy, jeszcze bardziej ją odciąć od pomocy z zewnątrz, tak by zdesperowani Palestyńczycy wymusili na Hamasie wypuszczenie zakładników. Taki wariant przedstawia mi Cwi Enaw, właściciel firmy konsultingowej z siedzibą w Hongkongu. Ma 76 lat, ale wciąż jest aktywny zawodowo i społecznie, pół wieku temu walczył z arabskimi wrogami w wojnie Jom Kipur - symbol weterana ma na czarnym T-shircie.

Inni domagają się dogadania się z Hamasem i - często - ukarania premiera Beniamina Netanjahu: za wszystko, od zaniedbań, które pozwoliły Hamasowi przeprowadzić wielki atak, po sposób prowadzenia tej wojny, w którym los uprowadzonych jest na dalszym planie.

Według ostatnich szacunków armii izraelskiej Hamas uprowadził przed prawie miesiącem 242 zakładników. Wielu z nich oprócz izraelskiego ma także obywatelstwo innych państw (a niektórzy nie mają izraelskiego, tak jest z 29 obywatelami Tajlandii).