Balticconnector uszkodzony. Zdenerwowanie na morzu i lądzie

Teraz doszła jeszcze awaria kolejnego kabla telekomunikacyjnego – z Estonii do Szwecji. Według informacji szwedzkiego ministra obrony cywilnej Carla-Oskara Bohlina stało się to na estońskich wodach terytorialnych. Nie wiadomo, jak do tego doszło, za to wiadomo, że było to prawie jednocześnie z uszkodzeniem gazociągu i kabla między Estonią i Finlandią.

Seria tajemniczych awarii wywołała zdenerwowanie wszystkich państw nadbałtyckich. Premier Łotwy zarządziła kontrolę krajowej infrastruktury krytycznej. – Ogromnym wyzwaniem jest to, że nigdy nie będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwa każdej naszej linii energetycznej (…). Ewentualny atak na naszą infrastrukturę na wodach międzynarodowych również stanowi ogromne wyzwanie – powiedziała Evika Silina.