Ameryka stara się ratować pokój na Bliskim Wschodzie

Jednak wbrew poniedziałkowym doniesieniom „Wall Street Journal”, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział, że nie ma dowodów, aby Iran rozkazał Hamasowi uderzenie na Izrael. Potwierdził to „New York Times”, opierając się na doniesieniach wywiadu USA, choć zaznaczył, że Iran od lat dostarczał broń Hamasowi i przeprowadził szkolenia jego bojowników.

Dylemat Netanjahu

– Hamas w znacznym stopniu pozostaje niezależny od Iranu, choć z dużym prawdopodobieństwem ostrzegł go o szykowanym uderzeniu. To nie jest więc tak, że Teheran może Hamasowi coś narzucić. Często zajmują wręcz stanowiska odmienne. Tak było choćby w sprawie Syrii: Iran do końca wspierał Baszara Asada, podczas gdy Hamas wyprowadził się z Damaszku i zaczął zwalczać syryjskiego dyktatora. Hamas jest palestyńskim odłamem sunnickim Bractwa Muzułmańskiego, podczas gdy Iran to ostoja szyitów. Mamy tu więc istotne różnice doktrynalne – wskazuje Fyderek.

Jego zdaniem jest całkiem możliwe, że Iran uznał, iż z ostatecznym rozprawieniem się z Izraelem trzeba poczekać, bo państwo to mimo blamażu wywiadu i sił zbrojnych w obliczu ataku Hamasu nie jest jeszcze wystarczająco osłabione, aby próba jego pokonania mogła się udać.

W czwartek do Libanu poleciał szef irańskiej dyplomacji Hosejn Amir Abdollahijan. Po raz pierwszy od lat przez telefon rozmawiali też przywódcy Iranu i Arabii Saudyjskiej: prezydent Ebrahim Raisi i książę Muhammad ibn Salman. Oba kraje na początku roku nawiązały stosunki dyplomatyczne. Biden stara się ożywić negocjacje w sprawie powstrzymania irańskiego programu jądrowego, m.in. zezwalając na eksport irańskiej ropy o wartości 6 mld dol.

To stawia jednak Netanjahu przed dylematem, czy jak Hezbollah nie markować tylko uderzenia na Strefę Gazy. Zbyt duża liczba ofiar tak po stronie Hamasu, jak i armii izraelskiej (osłabienie państwa) mogłyby skłonić Iran do zmiany zdania i przyłączenia się do wojny z państwem żydowskim.