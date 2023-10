Świat czeka na izraelską odpowiedź

Dopiero w poniedziałek po południu izraelska armia zdołała odbić z rąk Hamasu wszystkie miejscowości po izraelskiej stronie granicy ze Strefą Gazy. Walki trwały tak długo, gdyż terroryści z Hamasu oraz Islamskiego Dżihadu otrzymali posiłki, w tym przez tunel wydrążony pod ogrodzeniem okalającym Strefę Gazy.

Armia izraelska zgromadziła tam potężne siły uderzeniowe, co może być przygotowaniem do inwazji. W ciągu 48 godzin zmobilizowanych zostało 300 tys. żołnierzy. Jest to najszybciej przeprowadzona operacja tego typu w historii państwa żydowskiego. Armia wzmocniła też jednostki na granicy z Libanem w obawie przed atakiem wspieranego przez Iran Hezbollahu. Według niektórych informacji organizacja ta dysponować nawet 100 tys. rakiet, bardziej precyzyjnych i o dalszym zasięgu niż ma Hamas.

Ofiar coraz więcej

Tymczasem nieustające bombardowania Strefy Gazy nie zapobiegły wystrzeleniu przez Hamas kolejnych rakiet docierających nawet do Jerozolimy i Tel Awiwu. W pobliżu granicy kilka osób zostało rannych. Jedna z rakiet eksplodowała w pobliżu lotniska Ben Guriona. Przerwano wszystkie starty i lądowania.

Strefa Gazy jest już szczelnie zamknięta. Została też odcięta od elektryczności, dostaw żywności i paliwa.