Rosyjskie rakiety spadły na Konstantyniwkę. Najbardziej krwawy atak od miesięcy

Do ataku doszło, gdy Blinken udał się na Ukrainę w geście wsparcia dla trwającej od trzech miesięcy kontrofensywy przeciwko siłom rosyjskim.

Blinken, pierwszy wysoki urzędnik amerykański, który odwiedził Kijów od rozpoczęcia kontrofensywy na początku czerwca, spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kułebą.

- Chcemy mieć pewność, że Ukraina ma to, czego potrzebuje, nie tylko do odniesienia sukcesu w kontrofensywie, ale ma to, czego potrzebuje w dłuższej perspektywie, aby mieć pewność, że będzie miała silny środek odstraszający – powiedział Blinken na konferencji prasowej przed rozmową.