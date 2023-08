Ukraińska armia podpisała kontrakty z polską firmą o wartości milionów dolarów, ale nie otrzymała broni

Ukraińcy zawarli pierwszą umowę z Alfa 11 kwietnia 2022 roku. Była to umowa na dostawę 20 tys. hełmów balistycznych, 20 tys. kamizelek kuloodpornych i 40 tys. płyt pancernych. Wartość kontraktu to 24,5 miliona euro ze 100 proc. zaliczką.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne USA mogą dostarczyć Ukrainie amunicję kasetową do pocisków dalekiego zasięgu Stany Zjednoczone oceniają prawdopodobieństwo kontynuacji wojny na Ukrainie w przyszłym roku, a być może w kolejnych latach, i w tym kontekście rozważają możliwość przekazania Ukrainie amunicji kasetowej do artylerii rakietowej o większym zasięgu.

Alfa zdołała dostarczyć wszystkie kamizelki kuloodporne i płyty, choć z opóźnieniem. Jednak 11 000 z 16 000 dostarczonych hełmów zostało natychmiast zwróconych jako nieodpowiednie, a kolejne 5 000 pozostało w magazynie, nie zaakceptowane przez Siły Zbrojne Ukrainy.

Polska firma dostarczała na Ukrainę amunicję do haubic

Kolejne umowy podpisano 22 kwietnia. W ramach każdej z nich polska firma otrzymała 50 proc. zaliczki.

Obejmowały one dostawę kilku samobieżnych haubic Goździk, amunicji 122 mm do haubic D-30 oraz pocisków 122 mm do wyrzutni rakietowych Grad.

Jak dowiedzieli się Ukraińskiej Prawdy, dostarczono jedynie niewielką ilość zakontraktowanej broni. Tylko 1/10 amunicji do haubic D-30 dotarła z opóźnieniem, 1/3 pocisków rakietowych Grad, a wszystkie przekazane Goździki były w stanie, który nie odpowiadał dokładnie klasie technicznej określonej w umowie. Ukraińskie Ministerstwo Obrony Narodowej próbuje teraz uzyskać odszkodowanie od dostawcy.