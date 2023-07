Wojna w Ukrainie. Kreml znów w natarciu

„Ponieważ nie mamy wystarczającej ilości broni dalekiego zasięgu ani przewagi powietrznej, musimy miażdżyć ich tym, co mamy, do momentu, w którym nie będą mieli wystarczająco żołnierzy i sprzętu do obrony swych linii” – wyjaśnia sposób prowadzenia tej stepowej wojny jeden z ukraińskich oficerów.

Zemsta Rosji na zbożu

Ostrzeliwanie zaś portów w Odessie i Mykołajowie wskazuje, że Rosjanie chcą przede wszystkim uniemożliwić Ukrainie eksport zbóż. Przez te dwa porty wysyłano je morzem w ramach „umo- wy zbożowej”, wypowiedzianej przez Rosję w poniedziałek.

Ale prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do ONZ oraz Turcji (która również była sygnatariuszem poprzedniej umowy) o zawarcie kolejnej, tym razem bez Rosji. Szczegóły propozycji nie są znane. Można jedynie się domyślać, że chciałby on otrzymać jakiś rodzaj ochrony dla statków płynących do ukraińskich portów.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja chce zniszczyć ukraiński eksport zboża W nocy z poniedziałku na wtorek rosyjska armia zbombardowała porty w Odessie i Mykołajowie.

– USA nie będą uczestniczyć w wojskowej ochronie statków transportowych – już oświadczył rzecznik Białego Domy John Kirby. Najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy, że wraz z wybuchem wojny Turcja – wykonując postanowienia konwencji z Montreaux z 1936 roku – zamknęła cieśniny i dostęp do Morza Czarnego dla okrętów wojennych.