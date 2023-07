Watykan rozmawia z Moskwą i Kijowem. Zabiega o powrót ukraińskich dzieci

Najciekawsze było zaś spotkanie papieskiego wysłannika z przedstawicielką Putina ds. praw dzieci Marią Lwową-Biełową. Tak samo jak rosyjski prezydent jest ścigana przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze z powodu nielegalnej deportacji do Rosji ukraińskich dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy. – Omówiliśmy kwestie humanitarne, związane z działaniami wojennymi i obroną praw dzieci – krótko komentowała. W komunikatach rosyjskich rozmówców kardynała nikt nie wspomina o możliwości powrotu wywiezionych ukraińskich dzieci.

Dzieci, żywe tarcze na Ukrainie

– Obecnie ustaliliśmy dane osobowe 19,5 tys. ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji, w tym 4 tys. sierot. Skala problemu może być znacznie większa – mówi „Rzeczpospolitej” Iryna Wereszczuk, wicepremier Ukrainy, która zajmuje się terytoriami tymczasowo okupowanymi przez Rosjan. Jak twierdzi, krążące w ukraińskich mediach liczby (mówią o nawet 200–300 tys. wywiezionych dzieci) mogą być „całkiem realne”.

19,5 tys. dane osobowe tylu dzieci, nielegalnie deportowanych do Rosji, ustalił Kijów

Wereszczuk osobiście spotykała się z kardynałem Zuppim na początku czerwca, gdy papieski wysłannik odwiedzał Kijów i spotykał się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wówczas, jak twierdzi, ukraiński przywódca wyraził zgodę, by Watykan wspólnie z Ukrainą i wspólnotą międzynarodową „wypracował mechanizm powrotu ukraińskich dzieci”. – Zuppi uczciwie powiedział, że takiego mechanizmu na razie nie ma i Rosja się na to nie godzi. Ukraina z kolei jest gotowa na spełnienie jakichkolwiek warunków. Jeżeli chcą listę, przekażemy listę. Jeżeli trzeba odebrać dzieci na granicy lub w jakimkolwiek państwie trzecim, zrobimy to. Jeżeli chcą, by dzieci odbierali ich prawni opiekunowie, też możemy to zorganizować – mówi ukraińska wicepremier. Jak twierdzi, Rosjanie ukrywają dane osobowe i nie przekazują Ukrainie listy wywiezionych dzieci. Co więcej, w warunkach ukraińskiej kontrofensywy, jak przekonuje Wereszczuk, wykorzystują najmłodszych jako „żywą tarczę”.

– Wiedzą, że idziemy na Krym, i świadomie zwożą dzieci do tamtejszych obozów letnich, choć jednocześnie swoje dzieci kolaboranci i okupanci wywożą z Krymu. Wiemy, że rodziny wojskowych wyjeżdżają z półwyspu – mówi Wereszczuk.

Rosjanie wywożą dzieci też na Białoruś

Z okupowanych ukraińskich regionów dzieci są wywożone nie tylko do Rosji. Białoruska opozycja demokratyczna twierdzi, że ponad 2 tys. ukraińskich dzieci przywieziono na Białoruś. Jeden z liderów białoruskiego rządu na uchodźstwie Paweł Łatuszka (były dyplomata i minister kultury) przekazał ostatnio dowody w tej sprawie do prokuratora trybunału w Hadze. – Wszystkie dokumenty osobiście podpisywał Łukaszenko. A to oznacza, że popełnia zbrodnie wojenne – mówił ostatnio „Rzeczpospolitej” Łatuszka. Domaga się, by MTK ścigał białoruskiego dyktatora tak samo jak Putina i Lwową-Biełową. Łukaszenko, podtrzymując wersję Kremla, tłumaczy deportacje dzieci wyłącznie „względami humanitarnymi”.