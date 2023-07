Prigożyn stracił miłość Rosjan, ale odzyskał miliardy

W połowie czerwca aż 55 proc. ankietowanych Rosjan miało pozytywny stosunek do działalności w Ukrainie szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Wówczas 45 proc. badanych deklarowało, że popiera szefa najemników w jego konflikcie z ministerstwem obrony. Po stronie resortu Siergieja Szojgu stało wtedy zaledwie 12 proc. respondentów. Reszta nie miała zdania albo nie popierała żadnej ze stron.

Z najnowszego sondażu ośrodka Russian Field, zrzeszającego niezależnych rosyjskich socjologów, wynika, że nastroje Rosjan radykalnie się zmieniły po nieudanym „Marszu Sprawiedliwości” Prigożyna, który rozpoczął się i zakończył 24 czerwca. Z sondażu przeprowadzonego 26–30 czerwca wynika, że większość badanych Rosjan (41 proc.) deklaruje poparcie dla resortu obrony, a zaledwie 20 proc. popiera szefa Grupy Wagnera.

– Prigożyn stracił poprzednie poparcie, bo zdradził swoich żołnierzy, którzy w większości są kryminalistami i bandytami. Nie spełnił obietnicy, a przecież mówił, że pójdzie do Moskwy. Nagle gdzieś zniknął i jego reputacja przez to znacznie ucierpiała – mówi „Rzeczpospolitej” znany rosyjski opozycjonista i politolog Leonid Gozman, który wyjechał z Rosji do Niemiec.

– To nie znaczy jednak, że reputacja Putina i poparcie dla niego wzrosły po puczu Prigożyna. Absolutnie nie – uważa.