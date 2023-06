Władca Kremla zaczyna się mścić. Gen. Siergiej Surowikin zniknął

– Ten wszechogarniający brak zaufania będzie dominował przez cały okres pozostawania Putina na urzędzie, co doprowadzi do korodowania rosyjskiego systemu władzy – sądzi wojskowy analityk, australijski generał Mick Ryan.

Oliwy do ognia dolewają Ukraińcy. Doradca prezydenta Mychajło Podolak twierdzi, że w trakcie puczu władzę na Kremlu chciał przejąć jeden z najbliższych współpracowników Putina, były szef FSB, a obecnie sekretarz kremlowskiej Rady Bezpieczeństwa, gen. Nikołaj Patruszew. Możliwe jednak, że tylko on okazał się zdolny do działania w sytuacji rebelii najemników. Ale tego Putin też nie przebaczy, jego obecność przypominałaby mu bowiem o jego własnej słabości.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Think tank: Zmiana na stanowisku dowodzącego wojskami Rosji na Ukrainie? Pojawiają się doniesienia, że porozumienie wynegocjowane przez Aleksandra Łukaszenkę, które zakończyło zbrojną rebelię Jewgienija Prigożyna w Rosji, nadal nie przybrało ostatecznego kształtu i toczą się negocjacje w jego sprawie - pisze w najnowszym raporcie think tank z USA, Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

„Bananowa republika”, „cyrk”, „wszystkim na głowę nasr…” – tak opisywali reakcję przywódców państwa na pucz wyżsi rangą urzędnicy w rozmowach z niezależną dziennikarką Faridą Rustamową.

Publicznie wszyscy deklarują wierność prezydentowi i chęć ukarania wahających się. Szef parlamentu Wiaczesław Wołodin już zapowiedział skontrolowanie, gdzie byli deputowani w czasie puczu i czy aby nie uciekali za granicę. Bardzo dużo bowiem członków elity, nie wierząc w możliwość pokonania rebeliantów, wyjeżdżała z Moskwy, w tym bliscy Putinowi miliarderzy, zawdzięczający mu swe bogactwa, jak Arkadij Rotenberg czy Jurij Kowalczuk.

– Nie będzie czystek w rodzaju stalinowskich, bo to nie jest styl Putina. Dla niego wszyscy to albo bohaterowie, albo zdrajcy, albo grzesznicy, którzy zbłądzili i można im przebaczyć, jeśli na czas się poprawili – mówi rosyjska politolog Tatiana Stanowaja. – No, ale mogą kogoś aresztować – dodaje.