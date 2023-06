Alarm w Rostowie i Moskwie. Służby realizują plan „Twierdza”

Doniesienia z Moskwy, Rostowa nad Donem i Petersburga (tam FSB miała wejść do siedziby Grupy Wagnera) to reakcja na piątkową deklarację Jewgienija Prigożyna. - Jest nas 25 tys. Idziemy wyjaśniać, dlaczego tu jest taki burd… Wszyscy, którzy chcą niech się dołączają do nas. Zło, które niosą wojskowi przywódcy kraju powinno zostać powstrzymane – ogłosił milioner po tym, jak z zaplecza frontu (choć nie wiadomo dokładnie gdzie) nadeszły informacje od rosyjskich najemników, że ich obozy zostały ostrzelane rakietami przez własną, rosyjską armię.