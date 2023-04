Wyścig z Rosjanami na ukraińskim niebie

Ale to wszystko za mało, by Ukraińcy mogli rozpocząć z dawna oczekiwaną kontrofensywę, stąd nacisk na sojuszników, by wsparli ich obronę powietrzną.

– Teraz trzeba poczekać jeszcze kilka tygodni, by nadeszła naprawdę ciepła pogoda. A potem kolejnych kilka, by podeschły gruntowe drogi, tak by wytrzymały ciężar czołgów NATO, które ważą po 70 ton i więcej – wyjaśnia były zastępca szefa ukraińskiego sztabu generalnego gen. Igor Romanenko. Wojsko ma więc około półtora miesiąca, by dokończyć koncentrację na zapleczu, a przede wszystkim, by wzmocnić obronę przeciwlotniczą.

Ukraiński wywiad już jednak informuje, że Rosjanie też zbierają swoje rezerwy. W momencie ewentualnego załamania ukraińskiego ataku (na przykład z powodu zmasowanych uderzeń lotnictwa) rosyjskie oddziały ruszą naprzód z nadzieją osiągnięcia co najmniej granic obwodu ługańskiego i donieckiego.