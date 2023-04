Młodzi Rosjanie, na wojnę marsz

– Wszyscy, którzy mogli sobie pozwolić na wyjazd, już to zrobili. Ci, którzy zostali i których uderzy nowe prawo, często nie mają możliwości wyjechania (z kraju): mają krewnych (którymi trzeba się opiekować), nie mają pieniędzy, oszczędności, paszportu – tłumaczy Iwan Czuwiliajew z fundacji „Idźcie lasem”, która pomaga uchylać się od służby w wojsku. Jednocześnie przyznaje, że w ciągu jednego wieczoru do fundacji zwróciła się „rekordowa ilość osób z prośbą o konsultacje, jak przekroczyć granice”. Najczęściej pytali, do jakich krajów można wyjechać z Rosji, mając tylko dowód osobisty czy bez wizy.

– (Falę uciekinierów) widzieliśmy już dwa razy, myślę, że trzeci raz jej nie zobaczymy. Wyjazd to rozkosz, to przywilej, na który wielu nie może sobie pozwolić – dodaje.

Miliony do wzięcia

Od momentu zaatakowania Ukrainy z Rosji wyjechało od 720 tys. do 1,1 mln młodych Rosjan, zagrożonych powołaniem do wojska – często wraz z rodzinami. Socjologowie uważają, że większość z nich należała do miejskiej klasy średniej, lepiej sytuowanej niż rówieśnicy z prowincji. Obecnie ograniczenia dotkną właśnie tych ostatnich.

Nie wiadomo, jak zareagują, czy będą się sprzeciwiać. Obecnie nie widać ani prób publicznego sprzeciwu, ani masowego uchylania się od trwającego poboru.

Nie do końca jest jasne też, kogo obejmują nowe zasady: czy tylko poborowych, czy również podlegających mobilizacji. Poprawki mówią tylko o poborowych (władze równie często zapewniają, że nie będą wysyłani na wojnę, jak i łamią te obietnice), ale wprowadzają tyle wyjątków, że mogą dotyczyć wszystkich.

W sumie obowiązkowi wojskowemu podlega od 25 mln do 34,5 mln Rosjan. Sami generałowie przyznają, że nie wiedzą dokładnie ilu, i mają nadzieję dowiedzieć się właśnie po zamknięciu granic i wprowadzeniu elektronicznej bazy danych. – Władze zajmują się wyłącznie jedną wielką sprawą pod nazwą „ukryta mobilizacja”. By ta ich mobilizacja dała rezultaty, chcą zamrozić sytuację: by obywatele przestali się przemieszczać i łatwiej ich można było namierzyć – uważa Czuwiliajew. Armia poniosła ogromne straty w Ukrainie i próbuje jakoś uzupełnić luki.