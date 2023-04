Wyciek dokumentów Pentagonu. Podejrzany to 21-latek

Wojny, kryzysy, inflacja. Tymczasem świat głębiej zagląda do szklanki z trunkiem

Wartość eksportu whisky pierwszy raz w historii przekroczyła 6 mld funtów, co oznacza w ujęciu rocznym wzrost aż 37 proc. Po raz pierwszy najwięcej trunku trafiło do Azji, a nie do Europy. Jeśli chodzi o kraje, liderem są USA.